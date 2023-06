A la una de la madrugada, el PP de Galicia se puso en contacto con el alcalde de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, para encargarle que actuase como representante de la dirección gallega en la firma del acuerdo con Gonzalo Jácome para la gobernabilidad del Concello y Diputación. En Ourense, mientras, Cabezas aún confiaba en un acuerdo con el socialista Paco Rodríguez como regidor.

“Encomendáronmo porque alguén tería que firmar o papeliño”, dice Gavinales, al mando en Xunqueira de Ambía desde 1979. Sobre quién hizo la llamada, el veterano regidor no quiso entrar en detalles. El “entorno de Paula Prado”, respondió finalmente.

La cita para poner la rúbrica al acuerdo de dos puntos entre populares y Jácome se produjo a las 10.15 horas de este sábado, en una cafetería de la Alameda de Ourense. Es decir, el pacto para que el Concello y Diputación sean gobernadas durante los próximos cuatro años por DO y PP, respectivamente –las listas más votadas– se formalizó unos cien minutos antes del pleno de investidura. Una vez consumada la solución, la fotografía empezó a difundirse.

La relación de Gavinales y Jácome es “correcta e cordial”, señala el regidor de Ambía. “Coñecémonos de hai varios anos, no Concello xa se compraran cousas en Jolper –la tienda de música de la familia del alcalde– e eu tamén para os meus fillos, aínda no época do pai”.

Cuando uno de sus vástagos presidió el Club Ourense Baloncesto y el ascenso a la ACB era posible si había financiación de los accionistas públicos –Concello y Diputación–, Jácome se opuso. Aquella decisión no dio por terminada la relación, que ahora suma al anecdotario un pacto in extremis para dos gobiernos. Ambos tuvieron que darse prisa, porque a Gavilanes, como a Jácome, lo investían alcalde a las 12.