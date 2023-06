Ourense rinde homenaje a los sanitarios jubilados en su Día del Médico 2023

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense, celebró ayer, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el Día del Médico 2023. Un evento que organizan cada año con el objetivo de recordar la andadura profesional de los compañeros del sector que se jubilan y de convertirlos en colegiados honoríficos. En esta ocasión fueron nueve los sanitarios que se retiran de su trabajo con más de 70 años. Por supuesto, durante este acto tampoco faltaron las palabras de cariño hacia los profesionales fallecidos en el último año.

Como es habitual, también aprovecharon para entregar oficialmente los premios que el Colegio convoca anualmente. Entre los que destaca el XXVIII Premio Publicaciones Médico Científicas. En esta ocasión el homenaje fue para el Dr. Ramón de la Fuente Galván, el ganador fue Joaquín Cubiella Fernández, con su publicación “Closing the gap for post-colonoscopy colorectal cancer” en Lancet Gast&Hep; y el accésit lo consiguió Eva Salgado Pérez con “Inmune-mediated inflammatory rheumatic diseases in transgender people: A scoping review”, publicado en Seminars in Arthritis and Rheumatism.

Por otro lado, anunciaron las ayudas anuales del Programa de ONG al que destinan el 0,7% del presupuesto colegial. Este año las beneficiadas serán la ONG Beyond Suncare por su proyecto “Defensa y promoción del derecho a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas con albinismo en Malaui con especial atención a niños y niñas” y la ONG Fundación Vicente Ferrer con su proyecto “Fortalecimiento de las capacidades operativas de la unidad de pediatría del hospital rural de Kalyandurg, gracias a la adquisición de nuevo equipamiento médico”.

El acto estuvo presidido por la Dra. Pilar Garzón Guiteria, presidenta del Colegio de Médicos de Ourense (ICOMOu) contando con la presencia en la mesa de: Julio García Comesaña, Conselleiro de Sanidade; Laura López del Castillo, Jefa territorial de la Consellería de Sanidad en Ourense; Mar Vázquez Salvado, Directora Asistencial EOXI Ourense; Pedro Marcos Velázquez, vocal de médicos jubilados y del Dr. José Manuel Bendaña Jácome, Secretario del ICOMOu. Al finalizar el acto central tuvo lugar una cena-bufé para los colegiados.