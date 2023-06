“La noche de los teléfonos largos”

Hasta pasadas las 12.00 horas de hoy, no se sabrá si retoma el bastón de mando o se queda en la oposición, pero la única certeza es que Gonzalo Pérez Jácome no dejará de hacer ruido. El directo con público y cámaras es su escenario original, pero también las redes han sido siempre –en especial estos extraños días de negociaciones en los que todos los que lo negaron negociaban a escondidas con él– uno de los espacios en los que mejor se mueve el primer alcalde de la historia de Ourense enredado en las redes, y que ha “enredado”, a través de ellas, a buena parte de su público.

Como una película de Alfred Hitchcok, el pleno de investidura previsto para hoy reúne los factores de intriga, tensión máxima y posiblemente miedo para muchos de sus actores, y ha tenido estos días a un director de escena de excepción, el propio alcalde en funciones, Gonzalo Pérez Jácome, que, como es habitual, ha convertido sus redes en un auténtico relato –siempre comedido eso sí, pues solo cuenta lo que no afecta a sus negociaciones– en el que va dictando a sus adversarios el guion de como conseguir sus favores.

El día de las reuniones con PP y PSOE para afianzar ambos la Diputación a cambio de dejar a Jácome en el Concello, se esmeró en ir colgando la correspondiente fumata negra, para señalar que el acuerdo no era posible. Se sabía, intramuros, que no le gustaron los candidato que el PP de Santiago, en concreto la secretaria general, Paula Prado, le ponía si les daba la Diputación.

Ayer mismo lo hizo saber en su Facebook el regidor, con un claro tuit: “Echan al malo, Baltar, y dejan al peor, Cabezas”. Este último no era santo de su devoción y en un contexto donde todo apuntaba a que Jácome seguiría siendo el rey, ante una oposición perdida con la que ha jugado al gato y al ratón, prometiéndole a todos y a todas que el futuro de la Diputación era suya.

Ayer, el alcalde, acompañado por miembros de su candidatura, hacía lo que todos los eventuales y concejales en las horas previas a un pleno de investidura, vaciar sus despachos, a la espera del resultado de las votaciones del pleno de hoy.

Es un clásico y, como no podía ser menos, Jácome lo inmortalizó ya a media mañana, bajando con una de sus concejalas por la escalera principal de la Casa Consistorial, con un texto que al cierre de esta edición no estaba tan claro: “DO llega como la lista más votada, con lo cual seré proclamado alcalde por defecto si no hay mayoría absoluta en la votación de la sesión”.

Marcando el guion

En estas jornadas de reuniones con la cúpula de PP y PSOE, que se celebraron supuestamente de incógnito, se culpa ahora al propio alcalde y estratega número 1 de ser el que encargó la fotografía en la que mostraba que estaba manteniendo una reunión en Santiago, en el parking de la Cidade da Cultura, que dejó boquiabiertos a los socialistas ourensanos, ajenos a estos encuentros, que en teoría estaban prohibidos por su “anomalía democrática”, como habían calificado al candidato finalmente más votado a la Alcadía.

También dio clases de teoría política estos días en sus redes a los populares, el aún alcalde en funciones: “Si yo fuese del PP y quisiera pactar con DO, lo primero que haría sería quitar del medio a concretamente dos elementos, el corrupto y el traidor que integran su lista de concejales al Concello”.

En esta larga madrugada de hoy, que culminará en un pleno que amenaza con ser otra caja de sorpresas para la corporación y el numeroso público que ha confirmado su asistencia, Jácome no solo habrá esperado llamadas. Hay quien dice que también las hizo, porque es, sin duda, el más y mejor informado de los miembros de la ahora difunta corporación. Tuvo durante todo el mandato, aprovechando la división interna que vivían PSOE y PP, filtradores de ambos partidos que le iban narrando las guerras intestinas.

El trabajo más pesado, el de trasladar los pianos, uno ubicado en su propio despacho, y el otro en el salón de plenos, con el que amenizaba las bodas de las parejas de las bodas que oficiaba, ya han vuelto a su destino.

Seguro que en el sillón de alcalde o como portavoz del grupo de la oposición más votado, seguirá haciendo ruido en directo, y en sus redes, que han sido la catapulta definitiva que, junto con las orquestas, pan y fiesta con los bonos de comercio, o las decenas de obras en calles y en parques, le han hecho con el favor de buena parte del público. Su futuro próximo se dicta hoy.