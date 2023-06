Más de media docena de fuegos repicaron en el cielo de Beade (Ourense) tras la sesión de investidura de esta mañana. Senén Pousa perdía el bastón de mando tras casi medio siglo al frente del gobierno municipal. Así, la localidad ourensana y, por ende, Galicia, dicen adiós al último alcalde heredado del franquismo.

Hubo, además, aplausos: para el nuevo regidor, Fernando Taboada (PP), pero también para Pousa, un reconocimiento merecido y generoso cuando el veterano abandonaba la casa consistorial. Merecido porque el que salía, un hombre de 83 años en el que queda más que patente el paso de los años, ha trabajado -lo mejor que ha sabido- durante 50 años por el municipio, con sus luces y sus sombras, entre estas últimas, por ejemplo, la orgullosa apología de la figura del díctador que hacía sin sonrojo. Y generoso, porque los presentes mostraron el talante que tantas veces le faltó a Pousa, como atestiguan tanto vecinos como algunos de los que compartieron en estos años corporación con él.

La jornada transcurrió con total cordialidad. Desde minutos antes de la convocatoria, a las 9:00h de la mañana, se podía ver charlando a los ediles populares con Alejandro Lodeiro, candidato de AVIDE, en el exterior del edificio. Lo hacían como lo que son, vecinos. A continuación, llegaron los concejales socialistas y sus acompañantes que, tras un saludo, accedieron directamente al edificio.

Pousa llegaba minutos antes de las 9:30, disculpándose por el retraso y precedido de la número 2 del PSOE, Carmen Rama, curiosamente la única edil que no reside en el municipio y a la que no se le conoce vinculación con la localidad más allá, claro, que el acta de concejal.

Tras la jura de los cargos y la formación de la mesa constitutiva se procedió a una votación sin sorpresas. Los apoyos a los candidatos coincidieron escrupulosamente con los ediles logrados en las urnas: tres para Fernando Taboada (PP) dos para Mateo Rodríguez (PSOE), uno para Alejandro Lodeiro (AVIDE) y uno para Senén Pousa (AEPB)

Después del recuento, el momento histórico: el último alcalde preconstitucional, al frente de gobierno municipal desde 1974, pasaba a ocupar el puesto de la oposición y el nuevo regidor, Fernando Taboada, tomaba posesión.

Levantada la sesión, esa cordialidad que reinaba al comienzo, se multiplicó. Felicitaciones cruzadas e incluso un abrazo entre la familia del exalcalde y el número tres del PSOE, Miguel Carreiro, tradicional cabeza de lista socialista que en estos comicios decidió dejar paso a gente nueva, aunque eso le llevase a quedarse sin acta. Tan histórica era la presencia de Carreiro en el concello como sus desavenencias no solo con Pousa, sino con sus allegados. Desde terminar en el juzgado con la primogénita del exregidor después de que esta le increpase tras el atentado que voló la casa del concello de Beade al grito de “tan culpables son los que disparan como los que apuntáis” allá por el 2013, hasta su última manifestación pública en redes después del 28M en la que aseguraba que su “prioridad todos estos años como concejal electo era que Senén Pousa saliese fuera de la alcaldía”.

Nuevo alcalde

Las primeras palabras de Fernando Taboada ante un salón de plenos con una afluencia insólita fueron para llamar al “consenso” y al trabajo en equipo: “Estamos aquí para hacer las cosas todos juntos”.

Entre las primeras tareas que se impone, mejorar las calles de ambos núcleos de población y el abastecimiento de agua en Beade. “Queremos un concello participativo, en el que los vecinos sientan que el ayuntamiento es su casa y que se va a buscar soluciones a sus problemas y necesidades independientemente del partido al que hayan votado”.

No es la única cara nueva de la corporación. Su equipo lo completan Gabriela Pérez y Manuel Formigo, también debutantes en política, como lo es Mateo Rodríguez, líder de la oposición, un joven con ganas de aportar en esta nueva etapa. La experiencia, además de Pousa -que seguirá como concejal para “ayudar en todo lo que pueda”- y Carmen Rama, la pone Alejandro Lodeiro (AVIDE)

Quizá ahora Beade pueda deshacerse del sambenito mediático del “pueblo con el alcalde franquista” para mostrarse como lo que de verdad es, una localidad trabajadora que trata de resistir los golpes de la crisis demográfica; un lugar en el que las generaciones más veteranas conviven con el puñado de jóvenes valientes que apuestan por la vida en el rural.