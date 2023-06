Empieza la nueva temporada de actividades acuáticas y piscina para combatir el calor

Los termómetros han empezado a dispararse en los últimos días. Llega la temporada de calor a Ourense y, en consecuencia, arranca la búsqueda de alternativas para combatir las altas temperaturas. Una de las favoritas de los más pequeños son los juegos de agua del céntrico parque de la Alameda do Cruceiro, situado en la calle concejo. Una actividad que empezó ayer su funcionamiento y que continuará hasta el 15 de septiembre en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas, todos los días de la semana.

Además de activar este recurso acuático para la ciudadanía, el Ayuntamiento desarrollará, en los meses de julio y agosto, actividades de dinamización infantil: juegos populares, juegos de agua, juegos con esponjas de agua, talleres de globoflexia, talleres de pompas de jabón, etcétera. Se realizarán de lunes a viernes en horario de 19.00 a 20.00 horas en función de la afluencia de público y siempre que la climatología lo permita.

Piscinas y playas fluviales

Otro de los lugares más demandados por los ourensanos son las piscinas municipales. Como cada año, entre la oferta de la capital destacan las piscinas de Oira y la exterior del Pabellón de Os Remedios. Las primeras, que dependen del Consello Municipal de Deportes, estarán en funcionamiento de lunes a domingo en horario de 11.00 a 15.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas. Su acceso es gratuito, pero siempre con reserva previa en alguno de los turnos. Por ello, los bañistas tendrán que solicitar su cita a través de la página web del Pabellón Municipal de Deportes de Os Remedios, de una app móvil gratuita disponible para Android e IOS que se podrá descargar poniendo en el buscado “Piscinas Municipales Ourense”, o de manera presencial en las propias instalaciones del Pabellón. Cada día se permitirá también el paso a 30 personas mayores de 70 años sin código QR, siempre que accedan a primera hora de la mañana. Por su parte, la piscina exterior del Pabellón de Os Remedios abrirá de lunes a domingo en horario de 8.00 a 21.00 horas. Para entrar será obligatorio obtener un abono (diario o mensual) que se puede conseguir en el propio recinto. Ambas ya están abiertas al público.

La oferta se completa con las piscinas de Barbadás, San Cribao y El Parque Tecnológico ubicadas en la zona periurbana. Las primeras ya están en funcionamiento, durante este mes solo en horario de 16.00 a 21.00 horas, pero durante los meses de julio, agosto y septiembre se añade otro turno de mañana de 12.00 a 15.00 horas. Las segundas abren sus puertas hoy y su horario para todo el verano será de 13.00 a 21.00 horas, y las terceras abren a partir de mañana de 12.30 a 20.30 horas. Estas últimas incorporan como novedad para este año el acceso gratuito a conexión wifi para todos los bañistas y una aplicación móvil, también de descarga gratuita, que permite abonar la entrada a la piscina y también los servicios asociados a ella.

Por otro lado, las piscinas de Monterrei, otro de los lugares más visitados durante la época estival, todavía no tienen una fecha establecida de apertura. Sin embargo, desde la Xunta aseguran que será durante el verano

Los espacios naturales de la provincia también son una de las alternativas más utilizadas por los ourensanos para escaparse de las altas temperaturas de la ciudad. Los más visitadas son As Pozas de Melón y las playas fluviales de Allariz y Os Peares, o el náutico de Castrelo do Miño. Aquellos que no disponen de coche también se acercan a las orillas del Río Miño en la propia ciudad.

La Xunta refuerza la contratación de socorristas en Ourense

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, informó ayer que el Gobierno gallego destinará más de 290.000 euros a la contratación de 81 personas sin empleo de 52 ayuntamientos de la provincia de Ourense para desarrollar durante la campaña de verano labores de vigilancia y seguridad en playas, espacios naturales o en instalaciones acuáticas.Tal y como manifestó el propio delegado territorial, “el objetivo de la actuación es proporcionar la experiencia y práctica profesional necesaria para facilitar la inserción laboral”.Una iniciativa se incluye en su idea de incrementar las oportunidades de trabajo de los gallegos y gallegas, sobre todo, de aquellos que tienen más dificultades de acceso al mercado laboral. En la totalidad de Galicia, estas ayudas permitirán dar empleo en unos 180 ayuntamientos a 500 personas sin empleo. Gabriel Alén también explicó que podrán ser beneficiarios de este programa, los ayuntamientos y las mancomunidades de ayuntamientos, los consorcios locales y las entidades locales menores, siempre que todos ellos dispongan de capacidad técnica y de gestión suficientes para la ejecución de los correspondientes proyectos. La cuantía que percibirán las entidades beneficiarias irá destinada a sufragar los costes salariales totales. Los trabajadores y trabajadoras a contratar deberán ser personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia.