El cerco a Baltar se estrecha y tras su retirada de la Diputación le exigen dejar la presidencia del PPOu

El cerco que su propio partido, el PP, lleva tejiendo desde hace meses para conseguir la retirada de Manuel Baltar de la política, se ha estrechado aún más. Tras confirmar su renuncia para volver a optar a la presidencia de la Diputación de Ourense, el PPdeG le exige ahora que, en un plazo todavía sin fecha, abandone también –como había adelantado FARO– sus responsabilidades en el ámbito orgánico al frente del PPdeOU.

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, habló claro ayer: “Estoy seguro de que cuando se celebre un nuevo congreso del PP en Ourense, Manuel Baltar no optará a él” declaró Rueda. Añadió que, de momento, “no hay previsión” de fechas para ese congreso provincial que deje fuera de juego, también en el ámbito orgánico del Partido Popular a Manuel Baltar, pero adelantó que este tendrá que hacerlo “cuando toque”.

Sobre la elección de candidato a presidir el Pazo Provincial de Ourense, en cuyo pleno el PP está a un diputado de la mayoría absoluta tras las elecciones del 28-M, Rueda consideró prematuro avanzar nombres. A preguntas de la prensa, ensalzó a Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar, pero evitó señalarlo. “Hay cantera en Ourense”, apostilló.

Las contundentes declaraciones de Alfonso Rueda, que ha gestionado en todo momento con discreción y prudencia una decisión que comparten las cúpulas nacional y gallega del PP, dar carpetazo al baltarismo, y en concreto a Manuel Baltar, como heredero del PPOU y de la Diputación que le transfirió su padre, José Luis Baltar, han dejado claro que no hay vuelta atrás.

Manuel Baltar volvió a ganar su quinto congreso provincial a la presidencia del PP de Ourense en septiembre de 2021. Al ser gobiernos de tres años, prescribiría según los estatutos en septiembre de 2024. Pero ese plazo es excesivo para la hoja de ruta que tiene marcada el PPdeG.

Pese al primer intento de Manuel Baltar, como adelantó el miércoles en su comunicado de renuncia a la Diputación, de que va a seguir trabajando por el partido en la provincia, con el objetivo de que Alberto Núñez Feijóo conquiste la presidencia de la nación en las próximas elecciones generales, en el PPdeG todo apunta a que después del verano se va a poner fecha de caducidad a la etapa de Manuel Baltar como presidente del PP provincial. No se descarta incluso que una gestora asuma eventualmente las riendas del partido antes que remate, en septiembre de 2024, su ciclo presidencial de tres años al frente del PPdeOU.

Todos son conjeturas, sin plazos a la vista, para no enervar aún más las dos posturas de la militancia, los que continúan fieles a Baltar y las voces que reclaman su inmediato relevo en todos los ámbitos.

Las declaraciones de Alfonso Rueda ayer fueron el toque de queda definitivo del PP, que lleva no meses, sino años intentando eliminar el baltarismo de la provincia de Ourense, en incontables batallas que ganó siempre la saga ourensana. Incluso José Luis Baltar tuvo que echarle un pulso y lo ganó al propio Manuel Fraga Iribarne como presidente de la Xunta.

El intento más sonoro de eliminar el baltarismo se producía en el congreso provincial del PP de Ourense de 2010, en el que Manuel Baltar iniciaba su carrera política, arropado por su padre. El entonces presidente nacional Mariano Rajoy, le colocó una candidato alternativo, el alcalde de Verín, para evitar que Baltar hijo retomara el testigo político de su progenitor.

Llegaron a venir “cascos azules” desde Madrid, como se autodefinieron entonces algunos próximos a Rajoy, para fiscalizar la legalidad del proceso congresual en Ourense. Finalmente, como tituló entonces FARO, “La niña de Rajoy se marchó con Baltar”, y Manuel Baltar iniciaba ese periodo de 12 años primero al frente del partido y luego en la Diputación Provincial, que parece haber tocado a su fin.

Su relevo al frente de la institución provincial es todavía una guerra que libran en silencio Jácome, PP y PSOE, en intensas negociaciones cuyos resultados no se han hecho públicos.

Jácome: “Baltar estaba en el ‘pack’ de los tránsfugas que iban a por mí; es una excelente noticia que se vaya”

Gonzalo Pérez Jácome calificó ayer el relevo de Manuel Baltar al frente de la Diputación como “una excelente noticia para la provincia” . Reconoce que se había cumplido un acuerdo de eliminar a Baltar, que él mismo había hecho a sus electores, y tras una inicial cautela con el que fue su socio y que lo puso en la Alcaldía 2019, se despachó a gusto y señaló que se alegraba de que fuera laminado pues “Baltar estaba en el pack de los tránsfugas que en 2020 iban a por mí para que me fuera, amenzándome con lo del helicóptero”. Se refería a la operación liderada por 5 de sus 7 ediles que lo llevaron a Fiscalía por supuesta gestión irregular y que antes le habían animado a dejar el Concello, que tenía que irse o iban a ir por él para detenerlo “hasta con un helicóptero”. Afirma que ya entonces “tras una llamada de Baltar en la Diputación advirtiéndolo de que iban a por mí, me dije “¡Qué cabrón este tipo está en el ajo, en el pack con los tránsfugas”, indicó en referencia al presidente de la Diputación. Pese a que uno de sus objetivos de campaña en 2019 como alcalde, era eliminar el baltarismo, señala que pactó con Baltar “por el bien de la ciudad”, para dirigir el Concello, y considera que el hecho de que ahora DO haya sacado más diputados “es una de las razones por las que se va Baltar”, dijo Jácome atribuyéndose el mérito de una operación que ejecutó el PP.

Calificó también de “patético” al candidato del PP, Manuel Cabezas, por postularse alcalde de un tripartito de PP, PSOE y BNG, “cuando sabe que estos dos partidos ya le habían dicho que no”. Fue claro ante la pregunta de si mantenía su intención de presentar candidatura a la Xunta de Galicia. No lo hará en las próximas autonómica pero sí lo tiene en mente, pues su prioridad es Ourense, dice, y para evitar que siga siendo “la cenicienta de Galicia”, en los presupuestos, eso dice que hay que pelearlo teniendo representación en el gobierno de la Xunta de Galicia.