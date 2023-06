El colegio Maristas terminó ayer la tercera edición de su Feria de Talentos. Una iniciativa educativa que tienen como objetivo visibilizar los conocimientos que adquirieron los alumnos a lo largo del curso. Durante tres días los patios, las aulas, el salón de actos y la biblioteca se llenaron de stands con proyectos innovadores y únicos realizados por los propios estudiantes. Ellos mismos también se encargaron de explicar sus trabajos a a compañeros, profesores y visitantes, pues la actividad también estuvo abierta para familiares y público en general.

La feria, además de recoger los mejores trabajos realizados en las aulas, también incluye las actividades más significativas de Talentia. Un programa del centro dirigido al alumnado de alto rendimiento académico y altas capacidades, que supone también un caldo de cultivo para la excelencia académica, canalizada en el colegio Maristas a través del Bachillerato Dual Americano y del Bachillerato Stea.

María José Abedaño, miembro del departamento de orientación de primaria y una de las encargadas de coordinar la feria, destaca que esta iniciativa, que se realiza a final de curso es muy positiva para ellos porque “no solo demuestran que han aprendido a investigar, a comprobar hipótesis o adquirir nuevos conocimientos, sino que también mejoran sus habilidades sociales y comunicativas al tener el reto de contar al público en qué consiste su trabajo de una forma sencilla y clara”.

Además, cada año también comprueban que mostrar el talento de algunos estudiantes es una motivación para el resto del alumnado. “Hay muchos que ya están preguntando cómo apuntarse el próximo año, es una actividad que provoca un efecto contagio”, destaca María José. Y aunque reconoce que organizar todo y salir de la rutina “siempre da mucho trabajo” el resultado “merece mucho la pena”.

Los proyectos expuestos se relacionan con las diversas asignaturas y recogen propuestas desde Infantil hasta 4º ESO. Entre ellos destacan iniciativas tecnológicas, científicas o biológicas; juegos, textos y material audiovisual relacionado con el área lingüística, la cultura genera o las matemáticas; y tres obras teatrales que se han representado en sesiones abiertas y pases exclusivos para estudiantes.

Un dron que limpia océanos

Nicolás y Daniel idearon uno de los proyectos que más capta la atención del público: un dron que se encarga de limpiar la basura del mar. “Nos dieron el vehículo aéreo porque pertenecemos a la liga de drones de Galicia, pero nosotros tuvimos que idear el prototipo y adaptarlo añadiendo un disco y unos brazos para que recogiese la suciedad”, explica Daniel. Un trabajo que al principio se complicó, pero que con esfuerzo lograron cumplir con éxito. “Primero instalamos un gancho, pero lo que recogía se caía, así que tuvimos que probar otras ideas. El trabajo en equipo fue fundamental para lograr nuestro objetivo, por eso creo que esta experiencia es muy positiva”, añade Nicolás.

Matemáticas y energías

Gabriela y su equipo apostaron por hacer más divertidas las matemáticas con juegos. En su stand había numerosos sobres para que los visitantes eligiesen un reto y lo resolviesen al momento. “Los que consiguieron acertar se llevaron una especie de medalla que demuestra sus habilidades matemáticas”, explica la propia Gabriela. Además, tenían también un cubo de rubik para los más atrevidos.

Preparar todo el material no les resultó nada fácil, tal y como confiesan desde el equipo. “Buscamos muchas opciones en internet sin respuestas, las resolvimos y elegimos las que más nos gustaban. Además también ideamos algunas nosotros mismos”.

Sara y Nehuén, por su parte, decidieron explicar en qué consiste la energía potencial elástica, que se obtiene al aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Por eso, cuando un grupo de visitantes se acercaban a su mesa cogía gomas elásticas y las lanzaban a una diana. Ambos están felices de vivir la experiencia de participar en la Feria de Talentos: “Es una motivación para mejorar en los estudios y divertirse a la vez. Es muy positivo demostrar nuestro talento y aquello que se nos da bien”.

El mundo de los cohetes

Rosa y Amelia apostaron por el mundo de los cohetes en su proyecto. Un proyecto que también viajó en el mes de mayo a las instalaciones de la Tecnópole para participar en Galiciencia, la mayor feria científica de estudiantes. “Queríamos buscar una forma ecológica y sostenible para que el primer cohete llegase a la luna”, indica Rosa. Algo que todavía no se ha ideado. “Nosotras intentamos buscar cosas que no se han hecho antes. No nos gusta buscar en Google porque eso lo hace cualquiera, preferimos innovar e investigar a través de otros medios”, añade Amelia. Además de contemplar su trabajo, los visitantes podían también lanzar el cohete para entender el funcionamiento y conseguir un récord de distancia alcanzada.

Todos tienen claro que quieren repetir el próximo año.