Los mejores quieren ser extraordinarios

El pabellón del centro integrado de FPA Farixa de Ourense reunió este miércoles a 52 de los mejores expedientes de Bachillerato de la provincia. Estudiantes excelentes que aspiran conseguir uno de los 20 Premios Extraordinarios de Bacharelato que concede anualmente la Xunta. Estos galardones se dirigen a alumnos que finalizaron estos estudios en un centro de Galicia con una nota media superior a 8,75. Las pruebas se celebraron simultáneamente en las distintas ciudades gallegas y participaron seiscientos alumnos.

Entre ellos, los 52 ourensanos procedentes de institutos de toda la provincia. Pero solo los 20 que obtengan la mejor cualificación en toda la comunidad se llevarán el premio, dotado con 1.000 euros y la exención del pago de la matrícula en el primer curso de la Universidad. Además, podrán optar a los Premios Nacionales de Bachillerato.

A pesar de todo esto, la presión era baja ayer en el pabellón de A Farixa. El alumnado ya ha realizado la Abau, que será la que decida la calificación definitiva que les dará acceso a la Universidad, por lo que en esta última prueba “no tenemos nada que perder”, repetían los candidatos.

Una de ellas es Alba Estévez Araújo, del IES O Couto, que tiene una nota media de 9,75 en Bachillerato. “Mis profesores me dijeron que no tenía nada que perder, que simplemente podía ganar, y decidí intentarlo”. Alba es una alumna brillante que quiere estudiar Medicina y se ve con posibilidades de lograrlo. “Salí muy contenta de todos los exámenes de la Abau, aunque quizás Lengua no tan bien”, si bien se muestra optimista ante la posibilidad de lograr plaza en una de las carreras con mayor nota de corte.

Antía Fernández Santiago, del IES Blanco Amor, tiene un 9,71 de media y la intención de cursar un doble grado de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas, en la Universidad Carlos III. Coincide con otros compañeros en que la prueba de inglés fue más difícil de lo esperado, “incluso para algunos que tienen nivel certificado C1”.

También es consciente de la elevada competencia que hay en una prueba como esta en la que todos los aspirantes son alumnos brillantes. “Es una prueba para gente con muy buen nivel y con un esfuerzo muy duro. Este estudio lo llevamos todos, y lo que cuenta hoy son los nervios y cómo nos enfrentamos al examen”, señala Antía.

“No perdía nada por venir”, incide Javier González Piñeiro, del IES Blanco Amor, que logró un 9 de media y quiere estudiar el grado en Matemáticas en la Universidad de Santiago. “Es una motivación y, además, ya que hemos estudiado y tenemos los conocimientos, no nos cuesta mucho venir aquí. Y si sale bien, mejor para nosotros porque podemos ganar el premio”, apunta.

La prueba no requiere atracones de estudio porque son exámenes fundamentalmente prácticos que miden el nivel del alumnado, pero sí concentración. María Saval, del IES Blanco Amor, reconoce que después de la Abau, la graduación y la fiesta, “cuesta concentrarse”. Con un 9,45 de media y la intención de cursar el doble grado de Educación Infantil y Pedagogía, esta joven ya tiene “planes de verano”, un merecido descanso para alumnos que en ningún momento han bajado la guardia en los estudios.

Mauro Matías Basteiro, del IES Otero Pedrayo, va también a por un doble grado en Administración y Ciencias Públicas y Derecho en la Universidad de Salamanca. Con un 9,25 de media, asegura que no es competitivo y que se presenta a estos premios porque “no se pierde nada”. El estudio previo es suficiente y la recompensa una motivación más.