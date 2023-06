La herida en el cuello causada por un arma blanca le provocó una obstrucción de la laringe que comprometía su capacidad de respirar. De no haber recibido asistencia urgente –fue necesaria una traqueotomía–, podría haber fallecido por asfixia. Es la conclusión de las forenses que ayer intervinieron en la última sesión contra el acusado de acuchillar a otro joven tras una discusión durante una compraventa de hachís, el 23 de marzo de 2021.

Las expertas en medicina legal no descartan la teoría de que la lesión que sufrió a nivel cervical, de cuatro centímetros, se debiera a un hecho fortuito, a un forcejeo –es lo que alegó el acusado en su interrogatorio–, aunque consideran más probable, por la localización y longitud, que fuese el resultado de un ataque, como manifestó la víctima.

La Fiscalía y la acusación particular ratificaron sus escritos de calificación y mantuvieron sus peticiones de pena. El ministerio público solicita un total de 9 años de prisión por los presuntos delitos de tentativa de homicidio –7 años– y contra la salud pública –2 años–. La acusación particular solicita 10 en total, 8 por el delito más grave. La parte también pide una indemnización más elevada. Pasó medio mes ingresado y sufre estrés postraumático a consecuencia de los hechos, además de tener una gran cicatriz.

La defensa sostiene que no hay pruebas de tráfico de drogas, ni tampoco de un intento de homicidio. El acusado, de 25 años y sin antecedentes penales, dijo que trató de engañar a los compradores, dándoles ceniza y no hachís, porque según su versión él no vendía drogas. Tras una discusión y un forcejeo, se cayeron y la víctima se clavó una navaja que llevaba, añadió el encausado en su interrogatorio. La víctima y un acompañante –testigo en este procedimiento– lo desmintieron y dijeron que sí atacó.

En el registro del domicilio del sospechoso no se encontraron drogas. La víctima y su acompañante, que viajaban de Vigo a Madrid y pararon en Ourense para un día de fiesta, llegaron a su portal después de que otro joven les diese la ubicación. La Fiscalía considera que esos “actos previos “para conseguir la droga y la localización en el registro de una libreta de anotaciones y la caja de una báscula de precisión son indicios del delito contra la salud pública. “Algo se torció” en el encuentro y el acusado, con “intención de causar la muerte”, afirma la Fiscalía, acuchilló a la víctima en una zona peligrosa, el cuello. “Llevaba un instrumento peligroso”, subraya la acusación particular en alusión al cuchillo, que no pudo ser recuperado. El hecho de verse “desangrado” y “asfixiado”, haber sufrido ese ataque, ocasionó a la víctima un estrés “que puede durarle toda la vida”, lamenta la parte.

La defensa reiteró en su informe la teoría de un engaño por parte del acusado, entregando una sustancia que no era droga. Tampoco ve probado el delito de homicidio y pretende que el tribunal aplique uno de lesiones imprudentes. “El resultado se produjo de forma fortuita e involuntaria, en un forcejeo. No había ánimo de matar”, subraya.