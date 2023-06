El candidato del PP a la Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, ha elogiado este miércoles el trabajo y la trayectoria de Manuel Baltar en la Diputación, poco después de que el propio Baltar confirmase su renuncia a optar a un nuevo mandato como presidente en la institución provincial ourensana.

El presidente provincial del Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar ha anunciado este miércoles que no se postulará como candidato a presidir la Diputación Provincial en el próximo mandato, renunciando al acta como concejal de Esgos por lo que, en consecuencia, no podrá seguir formando parte de la institución provincial.

La salida, que pone fin a un ciclo político en el que el apellido Baltar ha estado ligado a la institución provincial durante los últimos once años de la mano del hasta ahora presidente y durante más de dos décadas previas por su padre, José Luis Baltar, ha sido confirmada mediante un comunicado del PP ourensano y el propio Manuel Cabezas lo ha ratificado en rueda de prensa.

El candidato a la Alcaldía ha reconocido que él mismo recibió una llamada del aún presidente provincial, Manuel Baltar, alrededor de las 12.30 horas de esta mañana. En esa conversación Baltar le trasladó que se apartaba de la candidatura a la Diputación Provincial.

"Él me lo ha dicho y por tanto lo puedo decir", ha sostenido Cabezas añadiendo que habló de "nada más" con su interlocutor y eludiendo así responder acerca del motivo que ha llevado a Baltar a tomar la decisión. "Ni me ha explicado los motivos ni se los he preguntado, indudablemente no puedo entrar en eso", ha señalado y ha insistido en que a Baltar "le honra" desde "el punto de vista personal y político" haberle comunicado personalmente lo que iba a hacer.

Manuel Cabezas ha subrayado que Baltar "ha hecho un trabajo durante estos últimos años en la Diputación muy importante y muy serio" y ha reiterado que no entrará a pronunciarse sobre los motivos de esa "decisión personal". Con todo ha matizado que Baltar "se aparta, que no es que dimita" como candidato a presidir el gobierno provincial.

Consecuencias en el ayuntamiento

Preguntado al respecto de si esta decisión del actual presidente provincial en funciones facilitaría un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Ourense, Cabezas ha asegurado que no ha tenido "ninguna conversación oficial con ninguno de los dos partidos", PSOE y BNG, más allá de la propuesta que él mismo lanzó este miércoles para proponer la configuración de un gobierno tripartito.

"Vamos a ver la respuesta que nos darán a este posible gobierno de coalición que nosotros proponemos", ha zanjado Cabezas, asegurando que, "por el momento", "el primer paso" es resolver la situación del Ayuntamiento. "Tenemos un pleno el sábado y es donde hay que tomar una determinación entre todos. Ahí me quedo", ha sentenciado.

El tweet de Jácome

El que no ha hecho declaraciones, o al menos no como las hacen habitualmente los políticos, ha sido el alcalde de Ourense en funciones, Gonzalo Pérez Jácome, que se ha limitado ha poner un tweet.