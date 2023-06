El Centro de Ciberseguridad será “una gran apuesta” para empresas y universitarios

La Escuela Superior de Ingeniería Informática del Campus de Ourense acogió ayer la celebración de la jornada “Ciberseguridade en Galicia: perspectiva e visión de futuro.” Una iniciativa impulsada por el Nodo Ciber.gal en colaboración con esta escuela de la Universidad de Vigo y el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia. La jornada fue inaugurada por Manuel Reigosa, rector de la Universidad de Vigo y Julián Cerviño, director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Ourense se convirtió en el escenario elegido para desarrollar esta charla porque está a punto de convertirse en un referente nacional en materia de innovación tecnológica, gracias a la próxima construcción del Centro de Ciberseguridad de Galicia, que se ubicará en las inmediaciones del Parque Tecnológico. Así lo destacó el propio Cerviño: “Esta nueva instalación traerá consigo numerosas oportunidades para las empresas y para los futuros estudiantes. Es el mejor momento para hacer de la ciberseguridad una apuesta segura y explorar este horizonte”.

Además, recordó la importancia de “invertir para el futuro en este Centro de Excelencia”, otro de los grandes beneficios con los que cuenta el proyecto. “Si somos capaces de que la gran parte del dinero que se invierta en seguridad no sea solo gasto, sino que también seamos capaces de crear un tejido productivo, podremos exportar grandes servicios al resto de España y Europa. Ourense y Galicia tienen que aprovechar esta ocasión”, explicó.

La transformación digital que aumenta de forma veloz y abarca todos los espacios de la sociedad, obliga a empresas, profesionales y a los propios ciudadanos a estar en alerta, pues los ciberataques están a la orden del día. Por eso, Julián insistió en que “la ciberseguridad no es una opción, sino una necesidad para proteger el contorno digital y frenar la ciberdelincuencia”.

Las empresas gallegas empiezan a ser cada vez más conscientes de esta realidad y de la necesidad de contratar servicios o trabajadores que aporten seguridad a sus informaciones, tal y como demuestran los datos que expuso el director de Amtega: “El 30% de las pymes demandan trabajadores expertos en ciberseguridad o piensan hacerlo en un futuro cercano. A nivel España esta demanda creció en el último año un 350%, una cifra que se duplicará en 2024”. Después, invitó a los participantes a reflexionar sobre lo necesario que es conseguir un mayor talento en este campo “para cubrir esa demanda, cumplir los retos de la digitalización y hacer frente a las amenazas”.

Por último, Julián mencionó el compromiso que tiene Galicia para seguir mejorando en este aspecto: “El gobierno gallego tiene actuaciones en marcha sobre ciberseguridad que suman una inversión propia de más de siete millones de euros”. Entre las líneas de acción destacan la construcción del Nodo Ciber. gal, un proyecto de colaboración que une al sector público y privado para favorecer un entorno digital seguro en Galicia; el centro de respuesta de incidentes de ciberseguridad, Cesir.gal, que tienen el tiene el cometido de salvaguardar la información de los organismos públicos gallegos e idear una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier incidente; o la estrategia Galicia Digital 2030, una apuesta decidida por la especialización tecnológica y el desarrollo autóctono de innovación.

Además, este año también se iniciará la ejecución y puesta en marcha del Centro de Innovación y Competencia en Ciencias de Salud, Transporte Inteligente e Industria Conectada y Excelencia Operativa, una iniciativa de casi 10 millones de euros para el período 2023-2026 enmarcada en el programa Retech IA.

La “influencia” de la Aesia

Ourense fue una de las ciudades candidatas para albergar la sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. Un proyecto que convertirá a España en el primer país de la Unión Europea en contar con una entidad física en esta materia. A finales del año pasado se conocía la decisión final: A Coruña sería el lugar elegido por el Gobierno de España para crear dicha sede. La Xunta de Galicia también quiso, al principio de las candidaturas que solo se presentase una ciudad gallega, pero Ourense no se rindió y se mantuvo compitiendo con el resto de ciudades estatales. Según Julián Cerviño, director de Amtega, que “la instalación no se construya en la ciudad de As Burgas no le resta competencias en materia de innovación, sino todo lo contrario, pues la Xunta siempre entendió la sede como una apuesta de Galicia por la inteligencia artificial y gracias a tenerla en nuestra comunidad nos convertiremos en un polo de atracción a nivel nacional y mundial, un hecho del que se beneficiará nuestra región y por supuesto Ourense, que será partícipe de todo”.