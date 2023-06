Un acusado de homicidio: “Le di ceniza por droga se enfadaron y se abalanzaron sobre mí ”

Un viaje desde París y Madrid, hasta Vigo y con parada en Ourense fue el germen de un suceso, que pudo acabar en tragedia. Un acusado, I.P., de un delito de homicidio y también por otro contra la salud pública fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial por unos hechos que se remontan a marzo de 2021. Un grupo de amigos contactaron con el acusado para comprar hachís y este le mandó la ubicación de su casa para proceder al intercambio. Al menos esa era la idea de ambos, pero uno de los “clientes” resultó herido con un corte en el cuello y necesitó de intervención quirúrgica, provocándole un coma inducido por la extrema gravedad de su estado de salud.

El acusado

I.P. prefirió declarar, en vez de no hacerlo, a preguntas del Ministerio Fiscal y de su defensa aludiendo que “mi situación por aquel entonces era precaria y cobraba un paro bastante singular. Ellos me habían solicitado droga y mi intención era engañarlos, porque yo no vendía drogas”. Reiteró la necesidad de recursos económicos y que lo que pretendía darle “era ceniza no droga”. Lo metió en un paquete de tabaco y cuando llegaron los “clientes” se enfadaron por la calidad de la sustancia y se “abalanzaron sobre mí”.

En ese instante, el acusado explica que “hubo un forcejeo, me empujaron, me gire y caí con todo el peso sobre él. Yo no llevaba ningún cuchillo, fue él el que llevaba una navaja”. El resultado de ese intercambio físico fue un corte en el cuello al “cliente” y el acusado sostuvo también que no vio sangre.

Preguntado porque en el registro de su casa en As Lagoas había una caja de una báscula de precisión, dijo que “mi novia hacía pasteles con la báscula”. Sobre las anotaciones de una libreta negra que apareció en el salón con notas sobre pagos y dinero, dijo “no me acuerdo bien”.

La víctima y su acompañante

Hasta el momento de la entrada del portal de la casa del “vendedor” de sustancia, todo coincide. A partir de ahí ya no. La víctima, que recibió un corte en el coche, sostiene que era un amigo suyo quien entró al portal, mientras el acusado dijo que fue otro. Primera discordancia.

La segunda responde a quién llevaba el objeto cortante. La víctima sostiene que no hubo forcejeo y que fue el acusado cuando, hablando de la calidad de la droga, le hizo un corte en el cuello. “Yo no llevaba ninguna navaja”, dice la víctima, que estuvo “extremadamente grave” por la herida sufrida y que se le indujo en coma por la sangre que había perdido.

Su compañero, el que entró al portal, aludió que “pensé que le había dado un puñetazo pero cuando le vi sangrando lo agarré del brazo y nos fuimos”. Este compañero dijo, en un primer momento en una declaración voluntaria en comisaría, que estuvieron forcejeando en el suelo y ayer sostuvo otra cosa. La defensa intentó articular una postura frente a las discrepancias del testigo, pero la presidenta de la sala remitió a la defensa a la declaración judicial y no en comisaría.

En el portal “había gotas” de sangre y la herida afectó a las vías aéreas y venosas del cuello de la víctima. Para hoy está previsto que declaren los peritos y la acusación particular pide 8 años de prisión por el delito de homicidio y 2 por el delito contra la salud pública. También solicita una indemnización de 71.400 euros en conceptos de responsabilidad civil. Por su parte, el Ministerio Público pide 7 años por el delito de homicidio y 2 por el delito contra la salud pública. En concepto de responsabilidad establecen que el acusado debería pagar 35.000 euros. Su defensa pide la libre absolución de los hechos.