Premio al 0,0 de alcohol en Baltar

Hay fiestas gastronómicas, patronales, folclóricas, pero el Concello de Baltar instauró hace más de 10 años una que destaca por perseguir el respeto al medio ambiente, la vida sana, y la lucha contra el consumo de alcohol en los jóvenes, así como rescatar juegos tradicionales compartidos con los vecinos de la frontera lusa.

El primer año eran muchos los que no querían hacer la prueba del alcoholímetro y entre los que la hacían, pocos daban 0,0, pero últimamente registra más de 100 voluntarios. El Concello apuesta por esta iniciativa que celebra el primer fin de semana de agosto y de hecho ya empezó a trabajar en la edición de este año que incluirá algunos cambios y novedades.

Ve posible una diversión sin alcohol y trata de fomentarla entre los jóvenes. Para ello creó la Fiesta Popular de Baltar, en la que se premia a los que no beben. Al final de la noche se hacen pruebas voluntarias de alcoholemia, y para ello “las fuerzas de seguridad nos dejan un alcoholímetro y en ocasiones también los adquirimos nosotros”. Y el que da 0,0 se le obsequia una camiseta con un slogan, como “Fai vida sana” o “Di non ao alcohol e as drogas”, que se instaura cada año, y “repartimos un montón de camisetas”, apunta el alcalde, José Antonio Feijóo.

Recuerda que en las primeras ediciones “había gente, especialmente jóvenes, que no participaban o no se las podíamos dar porque no daban negativo. Pero ante el estímulo de hacer la prueba y recibir un regalo, actualmente son pocos los positivos, solo dos o tres”.

Esta fiesta tiene como pilares potenciar la vida sana y la defensa del medioambiente, fomentar la gastronomía local, potenciar la relación con los vecinos portugueses de la frontera y recuperar la tradición y la cultura antigua, con el intercambio de juegos populares. Y es que ellos también participan en las competiciones y se llevan trofeos. Por ejemplo, hay más de una docena de competiciones, y de “juegos que estaban prácticamente perdidos, como uno que se llama Os Vintos”. Consiste en tirar una piedra a un blanco a unos 15 o 20 metros de distancia, y “hace 100 años lo practicaba casi toda la gente. Y a raíz de nuestra fiesta ahora hay varios sitios más donde en la fiesta patronal lo hacen y participan niños, señoras...”. También O Jarabullo, que es golpear un palo pequeño con otro para lanzarlo más lejos.

También ese día hay parapente, ajedrez, damas, futbolín, pimpón, y más juegos. La gente compite todo el día. La última vez hubo unos 60 trofeos. Hay mucha música y folclore con las concertinas portuguesas, las gaitas gallegas, y alguna actuación musical de más nivel. Todo concluye con una cena popular de más de 400 personas y premios a los que no beben alcohol.