Las tormentas “agravan” la producción de uva, de patata y de cereal del sector primario

“No podemos hablar de daños todavía porque no pasó este temporal”, dice la presidenta de la Asociación de Empresarios, Gandeiros y Agricultores de la comarca de A Limia, Maite Joga. Las lluvias y las tormentas amenazan a la despensa de cereal y tubérculos de Galicia, después de trece días de lluvias de carácter intenso y también de tormentas sobre todo en el sur ourensano.

El sector primario todavía mira a las previsiones meteorológicas, porque de cara a hoy sábado y al domingo todavía la borrasca continuará y sus deseos es que pase lo “más pronto posible” para poder evaluar como está la situación.

No se atreven a cuantificar los daños, pero Maite describe que el proceso evolutivo del cereal puede estar en entredicho y también el de la patata en la comarca de A Limia. La presidenta de empresarios, ganaderos y agricultores limianos comenta que “el trigo en las zonas en las que descargó más lentamente la tormenta puede llegar a encamar y no levantarse por lo que no se podrá desarrollar la espiga”. Y añade que “la situación pinta muy mal si se mantienen estas previsiones y por lo visto lo harán, en menor o mayor medida. Cuantificar los daños es prematuro, pero estamos en una situación preocupante”.

Las explotaciones de la patata también se han visto afectadas y sobre ello Maite comenta “en este sentido, tenemos que decir que la zona de plantación de la patata está inundada a consecuencia de las lluvias, sobre todo en la zona de A Lagoa, y el terreno así impide el acceso con medios mecánicos para poder tratar las plantas y evitar que se infecten, por lo que si no se hace pronto pueden llegar a pudrir”.

Alude a las propiedades del suelo “bastante arenoso” para que el agua se filtre de forma efectiva y “tengamos suerte”, pero ya avanza que “en mayor o menor medida, también se ha visto afectada la cosecha de la patata”.

Lluvias, más mildiu y jabalí

Las explotaciones vitivinícolas ya están afectadas, según explican desde Uniones Agrarias. Si durante el mes de mayo era el jabalí, ahora la amenaza es la piedra caída por las tormentas, los rayos y también la posible afectación del mildiu en la planta. En los municipios de la DO Ribeiro, como son Beade, Ribadavia, Castrelo de Miño o Cenlle ya cuantifican los daños de los destrozos en la uva en un 30% menos de cosecha por las tormentas registradas.

A mayores también hay que sumarle la afectación que sufrieron algunos de los cosecheros por las incursiones del jabalí en las viñas que, según señalan desde el sindicato agrario, “no son pocas”.

Uniones Agrarias explica que “en este momento, con las previsiones como están, no es posible dar una cifra exacta del alcance de los destrozos, pero en las primeras inspecciones que se están realizando en las parcelas estamos hablando entre un 20% y un 30% de afectación”.

Con estas previsiones el futuro de la recogida no es muy esperanzador y provocaría que en A Limia encadenaran dos ejercicios consecutivos con pérdidas de producción por la meteorología.

La producción de uva en O Ribeiro el pasado año fue de más de 10 millones de kilos, pero las previsiones es que este año se recojan menos si persiste la caída de piedra por culpa de las tormentas, si no se pone coto a las excursiones de los jabalíes y también si no se actúa pronto contra la posible evolución del mildiu.

No solo las perspectivas en el sector vitivinícola son “desesperanzadoras”, sino que el cereal también se puede resentir. El pasado año la reducción de trigo se redujo hasta un 70% por el fuerte calor en la modalidad de secano y también un 30% en el de regadío. A estos datos de pérdidas se unen 10.000 kilos menos de patata por hectárea según las estimaciones del año pasado. El cambio climático pone en jaque la producción en la despensa de Galicia. Si el pasado año fue la sequía y las altas temperaturas, ahora son las tormentas y las intensas lluvias las que preocupan y “agravan” la situación del campo ourensano. “Solo nos queda esperar a que pase pronto todo este episodio tormentoso”, dicen desanimados.

Ayudas a Medio Rural

Desde Adegal se dio traslado a la Consellería de Medio Rural de la problemática existente en el sector agrícola de la comarca, solicitando la valoración conjunta con sus técnicos de los perjuicios económicos y la posibilidad de autorizar excepcionalmente el tratamiento aéreo con drones con productos fitosanitarios.