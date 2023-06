Con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía sobre los audios de presuntas comisiones y corruptelas se cierne un frente judicial sobre el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acostumbrado, no obstante, a lidiar con los tribunales y, por ahora, ganar. En su primer mandato fue investigado por presunta malversación –dos acciones judiciales se archivaron– y se libró de una causa por presuntas injurias contra un policía local, unas diligencias que también fueron sobreseídas antes del juicio. Ayer recibió otra noticia de los tribunales favorable, una más para su cuenta.

La Audiencia Provincial ha confirmado la absolución acordada por un juez por el empujón que el regidor propinó a una sindicalista de Comisiones Obreras, durante una protesta laboral ante el Concello de Ourense, el 3 de mayo de 2022, en el marco de la huelga del transporte urbano. Estaba acusado de un delito leve de maltrato de obra. “Como siempre y en todas las denuncias contra mí, no hay base. Y siempre tengo razón. Llevo 13 denuncias penales y 13 archivos. La gente denuncia sin base”, sostiene el regidor.

En enero de este año, el juzgado de Instrucción Número 2 lo exoneró en una sentencia dictada por el magistrado Leonardo Álvarez, que sustituyó al titular, Luis Doval, quien se había abstenido debido a que su mujer fue contratada en el mandato recién finalizado como personal de confianza del gobierno municipal.

En la vista, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron la condena del alcalde. Pedían una multa de 300 y 2.250 euros, respectivamente, así como 1.500 euros de indemnización por daños, en el caso de la acusación particular. Después de la absolución, la Fiscalía decidió no recurrir y, además, en la fase de recurso pidió la confirmación de la sentencia exculpatoria, que se convierte en firme ahora.

La recurrente consideraba que el magistrado había analizado de una manera errónea la prueba del juicio. “No cabe la revocación pretendida, al no mediar petición de nulidad”, dice la Audiencia a este respecto. Alegaba el abogado de la denunciante que existió un empujón que debía ser castigado como delito leve de maltrato. La parte solicitaba a la Audiencia una nueva valoración de la prueba, para determinar la existencia o no de dolo –voluntad de cometer los hechos– en la acción del alcalde, pero la sala subraya que “no resulta factible sin la audiencia de este, no cabiendo el pronunciamiento condenatorio pretendido, razón por la que debe confirmarse íntegramente la sentencia dictada”.

El incidente fue captado en una grabación, cuyo contenido no fue impugnado en el juicio por las partes. La sentencia ahora confirmada relató que, el día de la protesta, el alcalde de Ourense “tiene la intención de dirigirse a los manifestantes empleando un megáfono, que a tal efecto parecía poner a su disposición” la sindicalista denunciante.

El megáfono cerca de su cara

“Sin embargo, inmediatamente se produce un cambio de actitud en el señor Jácome, quien parece estar enfadándose, al tiempo que se dirige” a la denunciante con la expresión “no me toques”, lo que a su vez provoca una reacción en la representante sindical, “quien se baja la mascarilla, toma el megáfono y a escasos centímetros de la cara del señor alcalde grita la expresión “fala”, lo que a su vez provoca que el señor Jácome la empuje de forma brusca, para acto seguido sujetar durante varios segundos” a la representante de CC OO “justo hasta el momento en el que varias personas se interponen entre ambos, iniciándose entonces una pequeña discusión”, resume el magistrado en la resolución que ahora es ratificada.

El juez concluyó que la actuación del regidor de Ourense con la sindicalista fue “una mera reacción al hecho de que la denunciante utilizase el megáfono a escasos centímetros de su cara”. Puso de manifiesto que la reacción de Gonzalo Jácome “quizás sea un tanto desproporcionada, pero en ningún caso la misma alcanza la intensidad suficiente como para ser considerada delictiva”.

El alcalde alegó en el juicio que no quiso agredir a la sindicalista, sino apartarla ante el temor a sufrir una lesión acústica, por el uso del megáfono cerca de su oído.