El Consello Regulador de la D.O. Monterrei convoca un concurso para seleccionar el cartel de la XVI Feira do Viño, que se celebra del 11 al 13 de agosto en Verín. El certamen está abierto a diseñadores, pintores y artistas que pueden presentar un máximo de dos obras inéditas. Se concederá un único premio de 600 euros. Las bases pueden consultarse en la web de la D.O. La fecha límite para presentar propuestas es el 30 junio.