La D.O. Ribeiro recibió 20 galardones en los premios ‘Decanter World Wine Awards’, un concurso internacional de vino que se celebró en Londres entre abril y mayo. Ha otorgado al Ribeiro seis medallas en las tres primeras categorías de premios: ‘Best in Show’ (una), platino (una) y oro (cuatro). También se han logrado ocho platas y seis bronces. El máximo reconocimiento, ‘Best in Show’, ha sido para el vino Ramón do Casar Treixadura 2022 con 97 puntos. El platino fue para Ramón do Casar Nobre 2021, y Adega do Moucho 2019, Catro Parroquias Treixadura 2022, Cuñas Davia Barrica 2021 y Ramón do Casar Godello 2021 obtuvieron medallas doradas.