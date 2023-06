La provincia de Ourense, y en general la comunidad de Galicia, no sale de la influencia de las borrascas en los últimos días y las jornadas meteorológicas “non hai quen as entende”, como dirían los abuelos y abuelas gallegas. Ayer se vivió la decimotercera jornada con tormentas y supuso la llegada de la borrasca “Óscar” a la geografía ourensana que dejó ya tormentas durante la madrugada y también se reprodujeron a lo largo de la jornada vespertina. Más de 300 rayos se registraron durante la madrugada de ayer y otros tantos durante la tarde hoy. No solo dejó aparatos eléctricos, sino también temperaturas primaverales que hicieron que los ourensanos y las ourensanas tuvieran una sensación de bochorno constante durante todo el día.

La temperatura máxima fue de 27º en la capital, mientras que la mínima se registró en Baltar con 11,7º. La borrasca dejó gran cantidad de agua por la zona atlántica, pero a medida que pasó la tarde las lluvias hicieron su aparición en el interior de Galicia y en Ourense dejaron un rastro de más de 25 l/m2. Las zonas más damnificadas por las lluvias fueron las zonas de O Ribeiro y O Carballiño, nuevamente, que volvieron a registrar lluvias intensas y también aparatos eléctricos durante la tarde de ayer. Para hoy viernes, las previsiones dejan chubascos más débiles según la Agencia Gallega de Meteorología con agua durante la mañana y la tarde, pero menos intensas que las sufridas hasta la fecha. Las temperaturas tendrán un ligero descenso con máximas de hasta 25º y mínimas medias de 16º.