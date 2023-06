La Agencia Gallega de Meteorología (Meteogalicia) pronosticaba que durante la noche de ayer las tormentas aparecerían por la provincia de Ourense y no falló. La borrasca “Óscar” dejó rayos y truenos durante esta madrugada por toda la provincia de Ourense, desde la zona de la ‘raia seca’ hasta la parte más oriental con la comarca de Valdeorras sufriendo un día más el paso de otro aparato eléctrico.

Las lluvias no cesarán durante los próximos días y ayer la zona que más sufrió la meteorología fue la de Monterrei y Verín, donde se llegaron a registrar más de 18 l/m2 y donde Riós registró el dato máximo con 18,4 l/m2. Los vientos soplaron fuerte en cotas por encima de los 900 metros en la montaña ourensana con rachas de más de 73 km/h en A Veiga y donde las lluvias también hicieron su aparecieron con hasta 19 l/m2 en O Invernadoiro y más moderadamente en la Baixa Limia con hasta 16,6 l/m2.

La de ayer fue la duodécima jornada consecutiva con rayos y truenos en la comunidad gallega y también en la ourensana. Ayer fue una jornada diferente a las anteriores ya que fue durante la mañana cuando cayó el mayor número de volumen de agua y durante la tarde escampó, a la inversa que durante los días anteriores cuando era en el horario vespertino cuando se producían las lluvias intensas.

El sector primario, pendiente

La jornada de ayer fue la de otro día más pendiente del cielo que del proceso productivo en el sector primario. Con tantas jornadas de lluvia, los productores de A Limia no pueden hablar de daños, porque siguen pendientes de la meteorología y lo seguirán toda la semana. “Si las inundaciones se mantienen los tractores no podrán entrar a echar los fungicidas que corresponden y las plantas pueden pudrir”, dicen desde Adegal. Además diferentes producciones de cereales se encuentran afectadas porque las lluvias hicieron que la planta se encamara y no se vuelva a desarrollar.

Las patatas inundadas en la zona de A Lagoa y el cereal, en diversas zonas, afectado por las intensas borrascas. Así se muestra una parte del sector primario, que todavía no ha cuantificado daños, porque no es posible hacerlo. Por otra parte, en la zona de O Ribeiro la afectación de la “piedra” caída ya supone entre el 20% y el 30% en algunas poblaciones. Una parte de los viticultores se han salvado, pero miran a los próximos días con temor fruto de las tormentas que se prevén, pero también del fuerte viento e incluso de la posibilidad de que el granizo pueda estropear más sus producciones.

No solo en la zona sur y oeste de la provincia, si no que también la comarca de Valdeorras esperan que la meteorología no sea adversa estos días para “mantener las expectativas buenas que estábamos teniendo”, confiesa una ganadera bovina que cultiva cereales.

Más lluvias

La borrasca de alta intensidad “Óscar” dejó lluvias intensas con tormentas de madrugada y también lo hará hoy a lo largo del día según Meteogalicia. Tras pasar por Portugal, las nubes descargaron y lo seguirán haciendo en la comunidad gallega sobre todo en la provincia de Ourense donde las precipitaciones tendrán carácter tormentosos y serán puntualmente fuertes en diversos puntos de la geografía.