Democracia Ourensana presentó un escrito ante la junta electoral de Ourense el pasado 3 de junio para reclamar 62 votos que esta la otorgaba a Ciudadanos en vez de al partido de Gonzalo Jácome. Tras un recuento del escrutinio efectuado el pasado viernes, el líder de DO presentó dicha reclamación al entender que “parece evidente que se ha producido un error de transcripción a la hora de realizar las anotaciones”. En la reclamación presentada se aludía a testigos presenciales y a una “anomalía estadísticas, ya que DO fue la lista más votada en mesas y secciones cercanas a ese distrito, donde Ciudadanos obtuvo 0 votos”.

La mesa concreta se sitúa en el barrio de Covadonga y desde DO señalan que “se debe a un error humano de transcripción que fue voluntariamente corregido en el acta de sesión”. En los datos estadísticos remitido por la Subdelegación del Gobierno en el día siguiente a las elecciones municipales figuraban los 62 votos de dicha mesa para Democracia Ourensana, pero ahora se debe resolver todo en la Junta Electoral Central a la que deberán acudir tanto el representante de Ciudadanos como el de Democracia Ourensana para resolver la reclamación presentada. En una primera instancia, el escrito presentado por DO fue rechazado por la junta electoral de Ourense al entender que “debe prevalecer lo que dispone en el acta de sesión donde consta que fue el partido Ciudadanos el que tuvo 62 votos y no DO. Escrito que fue validado por los interventores”.