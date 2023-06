Cáritas, la mano tendida para más de 8.200 personas en el umbral de la pobreza

La pobreza se cronifica en Ourense y no cambia de cara ni de nacionalidad, pues los que la sufren son por igual españoles y personas que han huido de países en guerra o en recesión económica. La subida de la vivienda, la inflación con carestía de bienes básicos como la alimentación, unido a problemáticas como paro o empleos en precario, que no llegan ni para asumir el pago de un alquiler, han obligado a un total de 8.237 personas en el umbral de la pobreza a pasar por la sede de Cáritas Diocesana en Ourense o por sus centros parroquiales a lo largo de 2022.

Esto se traduce en 44.935 atenciones realizadas a través de los numerosos programas de ayuda que tiene la entidad, que no se limitan a ayudar en momentos de emergencia a personas sin hogar, víctimas de maltrato, refugiados, personas o tantos otros, sino que tratan de acompañarles para superar esa situación, formarles y que encuentren empleo y vivienda.

Pero este gran número de personas que se encuentran al borde la exclusión social supone que casi un 3% de la población sigue enquistada en un contexto socioeconómico que se cronifica, según el balance de programas y personas atendidas por Cáritas Ourense en toda la diócesis, y que presentó ayer la directora, María Tabarés, acompañada por el delegado episcopal de esta entidad diocesana, Ángel Feijóo Mirón, y María del Carmen Alonso, esta última del equipo de dirección de programas.

“El año 2022 debería de haber sido de una tremenda alegría por el fin de la pandemia”, explicaba ayer María Tabarés, “ pero la guerra de Ucrania, indicó, la inflación que llegó a rozar el 11% , hizo que nos llegaran más personas que necesitaban cubrir las necesidades básicas, con la vivienda casi como un objeto de lujo y un aumento de población migrante tanto de Ucrania, como de Venezuela o Colombia”, indicó.

3.441 ayudas en metálico

En esta lista de atención directa, destacan las 3.441 personas que recibieron ayuda económica urgente. Se trata a menudo de casos en los que es necesario cubrir gastos básicos como de luz, vivienda o agua.

De hecho, no solo el paro influye en la alta demanda, pues 456 de las personas que demandaron ayer en Cáritas tenían trabajo, pero, como explicó María Tabarés, ese dinero no llega en ocasiones “por la precariedad del empleo, que no les permite asumir alquileres, 400 a 500 euros o más”, indica. En otros casos, la prestación social que reciben tampoco es suficiente para cubrir un alquiler por lo que estas personas viven en infraviviendas.”

El programa de vivienda ha dado atención también a otras 100 personas a través de la red de pisos de acogida que pueden utilizar durante un tiempo, en tanto no se busca salida a su situación, o las viviendas de alquiler social a precios más económicos que los del mercado inmobiliario convencional.

Desde Cáritas también se han realizado programas de acompañamiento a 1.070 personas en la búsqueda de empleo y 118 personas han encontrado trabajo.

En otros apartados sensibles que atiende Cáritas está el proyecto Alumar, un programa de ayuda a las mujeres, sobre todo a aquellas que ejercen la prostitución y pueden estar siendo víctimas también de exclusión social o trata de blancas y que atendieron a 495 personas el pasado año.

Según explicó la directora de Cáritas, se les da la posibilidad de iniciar un camino de reconstrucción de su propia vida, o se está presente cuando lo necesitan. Se ha dado también un recurso residencial para las que quieren dar el paso. El horario de atención presencial, unida a la atención telefónica, es de 24 horas. El lugar de acogida que se les brinda cuando deciden dar el paso es de los pocos de España en los que además pueden estar con sus hijos. También hay un apartado de atención a la población reclusa, con 119 personas atendidas.

También el servicio de ropero de Cáritas ha dado servicio a 1.887 personas el pasado año, que han cubierto sus necesidades básicas de ropa y calzado.

Ourense está integrado en la iniciativa Moda_RE, creando un programa textil común, en colaboración con Cáritas Tui-Vigo y Mondoñedo-Ferrol, de forma que en todo nuestro proceso consigamos cubrir las necesidades de ropa de nuestros participantes, y podamos recoger también ropa que ya no está en buen uso, a fin de poder ser reciclada generando puestos de trabajo de inserción asegurando un circuito ético en todo el proceso, y fomentando el empleo inclusivo”, indican.

Por su parte, Ángel Feijóo Mirón recordó que todo el trabajo de Cáritas tiene como centro “a las personas, cubrir sus necesidades básicas, ayudarles en temas como vivienda o empleo” y agradeció la colaboración de todos ciudadanos para que esta ayuda sea posible.

El comedor social roza cifras de pandemia, con 114.631 menús y más de un millar de usuarios

El comedor social de Cáritas es cada año el termómetro de la situación económica y social de la ciudad. Los datos, sin embargo, no han mejorado en 2022, pues fueron atendidas 1.056 personas y se repartieron 114.631 menús, tanto en el propio comedor como a domicilio. Esto supone más de 300 diarios, pero los datos, aunque no están diversificados por meses, demuestran, según ratificaron María Tabarés y el propio delegado episcopal de Cáritas, reflejan “que hubo un gran aumento de peticiones de comida a partir del segundo semestre de año”. Ahí es cuando se acentuó la crisis. Los datos de usuarios de comedor o que se llevaban el menú comenzaron a acercarse a datos de pandemia. El objetivo del comedor social no es solo cubrir el derecho a la alimentación y la atención a las necesidades básicas, como la higiene, mediante el servicio de duchas y lavado de ropa de los participantes, sino ser el inicio de un proceso de intervención en clave de promoción personal de la persona, indican. El reto del comedor social para 2023, según explican en la memoria, “es completar la atención educativa con la atención psicológica y recuperación plena de la actividad”, advierten. En este sentido, se pretende en el presente año “la creación de espacios educativos y de convivencia, la realización de actividades de interés para los participantes y retomar el servicio de peluquería, sin dejar que el aumento en la demanda del servicio nos haga perder de vista su función social, no meramente asistencial”, indica la memoria.

Ingresos y gastos de Cáritas

Los programas que tiene en marcha Cáritas son muchos más. Escuela Infantil A Casiña, programa de mayores, personas sin hogar y tantos otros. Suplen en muchos casos el vacío institucional. Su presupuesto fue de 2.549.173 euros el pasado año, gracias a aportaciones y a las ayudas, este año, del Next Generation. Los gastos ascendieron a 2.476.585 euros.