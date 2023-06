Alexandre Bóveda: 120 anos de dignidade e compromiso coa liberdade de ideas

O Concello de Ourense rendeulle onte unha homenaxe ao político e intelectual galeguista Alexandre Bóveda, no 120 aniversario do seu nacemento, fronte á súa casa natal, na rúa da Barreira de Ourense. Acompañados pola música da agrupación Redegaita, foi o tenente de alcalde en funcións do Concello de Ourense, Armando Ojea, quen tomou a palabra para defender os valores de convivencia. Dixo que “os nativos da democracia, teñen tendencia a esquecer o que pasou ou non coñecelo, e perante a barbarie do pensamento único e dos réximes ditatoriais temos o deber de divulgar e difundir este recordo”. E remarcou que “a democracia non fai moito que se instalou igual que a liberdade de ideas, e son cousas polas que hai que loitar a diario”.

Ojea destacou que “queremos renderlle unha homenaxe a tódolos mártires inxustamente represaliados polo golpe de Estado e a Guerra Civil que padeceu o noso país durante tres anos. Tamén pretendemos recordar que hai que loitar pola democracia todo o tempo, ante o perigo dos totalitarismos e da irracionalidade sempre está ahí”. O acto, no que estiveron presentes o alcalde en funcións, Gonzalo Pérez Jácome, o subdelegado do Goberno, Emilio González Afonso, e integrantes dos grupos municipais de Democracia Ourensana, PsdeG e BNG rematou coa tradicional ofrenda flora fronte á estatura que o lembra, obra de Buciños, acompañada do himno galego. Alexandre Bóveda foi unha figura clave no nacionalismo galego, fundador e logo secretario de organización do Partigo Galeguista, vítima da barbarie fascista, vilmente asasinado en Poio e un exemplo de dignidade e comprosmio. Foi el o que dixo que “a miña morte servirá para acadar adeptos á causa galega. Un ben que aínda despois de morto, farei á nosa terra” ou como ben dixo Castelao, “non enterran un cadáver, enterran unha semente”.