Buscando reliquias del pasado en el mercado de antigüedades

Domingo. Mercado de antigüedades de plaza Mayor. Nostálgicos como José Luis, buceando en un cajón a ver si quedaba alguna joya en vinilo de los años 60. Aficionados a la numismática o la filatelia buscando la pieza mítica y también los que tratan de encontrar ese cromo de alguna colección descatalogada, objetos inconexos, como lámparas de aceite, una portada antigua del “Hola!” o un calientacamas de cobre utilizados por los antiguos señores de os pazos.

“Siempre aparece algo curioso que no tienes” explicaba uno de los clientes de la tienda de vinilos, una moda que vuelve no solo entre usuarios de mediana edad, sino entre los jóvenes con nuevas recreaciones de los tocadiscos de antaño. Ayer había menos puestos en el mercadillo de antigüedades. La amenaza de tormenta, hizo que no hubiera esos hasta 30 puestos que se desplazan una vez al mes a la ciudad. Pero la lluvia respetó durante la mañana a esos buscadores de reliquias del pasado. Reliquias de la historia al fin y al cabo.