San Bernabé debe esperar: el lío con los feriantes suspende las fiestas de A Valenzá

Las fiestas en honor de San Bernabé, finalmente no se celebrarán este mes de junio en el A Valenzá, Barbadás. Pese a la confusión con noticias contradictorias, primero de que se suspendían y de una posible reanudación de las mismas, la comisión de fiestas de A Valenzá señaló ayer ratificó que “ante las coacciones y amenazas de los feriantes, tanto a la comisión organizadora cómo a las orquestas, acordamos suspender las fiestas los días 3 y 10 de junio, incluido el concierto de la Panorama”

Las protestas de los feriantes que no querían la ubicación en la calzada romana glorieta de Carrefour que le proponía el Concello para respetar la nueva normativa de seguridad, entró en confrontación con orquesta Panorama, que iba a actuar ayer, al señalar que a la orquesta si la dejaban ubicarse en la misma calle de todos los años. El Concello explicó que esto se debía a que la orquesta iba a ocupar solo un tramo de calle que no afectaba entrada a garajes ni viviendas, pero en esa zona las 52 atracciones hubieran bloqueado toda esa vía.

Lamentamos hondamente las molestias ocasionadas y pedimos disculpas a todos los afectados y muy especialmente a los vecinos.

La comisión de fiestas de de A Valenzá recuerda que cuentan con las autorizaciones y permisos oportunos al cumplir con todos los requisitos marcados por la normativa de la Xunta de Galicia.En aras a permitir y facilitar el acceso del vecindario a sus garajes y sus viviendas ratifica lo que dijo el Concello, que se decidió que las atracciones de feria habían estado ubicadas en el entorno de la glorieta de Carrefour (calles calzada romana y 17 de mayo). Esta ubicación también favorece la rápida presencia de los vehículos de emergencia en el caso de ser precisos.

“Los feriantes no aceptan esa ubicación a pesar de ser conocedores de la misma desde mediados de diciembre del año pasado” añaden, no quisieron otra fecha o ubicación, así que hasta Panorama decidió no actuar ayer, para no enfrentares a los feriantes.