Los gobiernos del área metropolitana de Ourense mantienen su color, salvo Punxín

El área metropolitana de Ourense no tendrá cambios en los gobiernos municipales, salvo en el de Punxín en el que se abre un escenario de negociación que puede terminar con el gobierno del PP.

Los populares mantienen el bastón de mando en los municipios de Pereiro de Aguiar y de San Cibrao das Viñas con una mayoría absoluta incontestables y los socialistas lo hacen en Amoeiro y Coles donde continuarán con sus respectivos gobiernos municipales. También lo harán en Barbadás donde los socialistas fueron la fuerza más votada en los pasados comicios municipales, pero sin alcanzar la mayoría.

De Menor a Nóvoa

Continuar en la senda del crecimiento no es fácil y Luis Menor (PP), regidor de Pereiro de Aguiar, ya se pone deberes en los días posteriores de las municipales. Dice que “queremos llegar a la cifra de 7.000 vecinos y creemos que esta legislatura lo podemos conseguir”. La cercanía con la ciudad, los servicios sociales, las nuevas infraestructuras y los nuevos proyectos que desde el gobierno municipal impulsan se ven refrendados desde que en 2019 cogió el bastón de mando que le dejó Eliseo Fernández.

Pasará de tener 8 ediles a sumar dos más (10) con caras nuevas e incorporaciones. Sobre cambios en el gobierno municipal dice que “continuamos en una línea marcada que llevamos durante años y la columna vertebral se mantiene así que sin grandes cambios, pero con más fuerza”. Fue uno de los alcaldes que llegó justo con la pandemia y comenta que “esperamos tener un mandato más tranquilo, ya que aquello para los que nos estrenábamos en el cargo fue un escenario inédito. Ahora las expectativas son de mayor tranquilidad en ese sentido, pero nos valdrá para destinar recursos a otras cuestiones que no sean la pandemia”. Además de la demografía sigue con su visión de ampliar el polígono industrial y dotar de más servicios al municipio que más crece de toda la provincia y dice sentirse “halado y satisfecho” por el apoyo que le brindaron los vecinos en los pasados comicios.

El parque acuático de Monterrei o la incorporación a la Ribeira Sacra serán “factores diferenciales en el futuro del Concello”.

La transición que hizo el PP de Pereiro de Aguiar es muy similar a la que está haciendo el de San Cibrao, donde el anterior alcalde, Manuel Pedro Fernández, deja paso a Marta Nóvoa, pero no abandona el grupo de gobierno. La futura alcaldesa de San Cibrao hace un hueco en el pleno del Parlamento gallego (donde tendrá que dejar el acta) para analizar que “estamos muy satisfechos con el resultado, subimos un concelleiro (de 10 a 11) y estamos muy agradecidos a los vecinos porque está siendo una transición buena y creo que esa fue la clave de éxito”.

Ve a su equipo “preparado” y “formado” para afrontar el reto de continuar con la gestión de su predecesor y se pone como objetivo “llegar a los 39 núcleos de población y continuando haciendo mejoras en todos ellos”. Nóvoa pone el foco en los locales sociales, en más parques infantiles, sin olvidar las grandes obras como una Casa da Cultura para “el entretenimiento de los vecinos” y las demandas y reivindicaciones del mayor parque empresarial de Galicia, el de San Cibrao.

Su toma de posesión coincidirá con la apertura de las dos instalaciones de ocio veraniego como son Ponte Noalla y Soutopenedo y afirma que la primera cosa que hará “es seguir con los proyectos pendientes y sobre todo con la organización y programación del campamento municipal de verano donde tenemos un registro histórico de 180 participantes”.

Sin mayorías socialistas

Barbadás deparó un panorama idéntico al de las pasadas elecciones y será Xosé Carlos Valcárcel quien retenga el bastón de mando, tras lograr el 32% de los votos y conseguir 7 ediles. Analiza que “es una reválida a la gestión de proximidad que estamos haciendo y también hay que ponerlos en labor porque a nivel nacional no fueron los deseados, pero el PSOE de Barbadás mantiene su mayoría”.

Pretende negociar con todos los partidos ya que no tiene mayoría absoluta (9 de 14) y la suma de la oposición no llega para terminar con su mandato. El regidor dice que “nos sentaremos con todos los partidos menos con el PP, nos da igual gobernar con 8 que con 7, es lo mismo porque no tenemos mayoría”. Seguir apostando por la renovación de las infraestructuras, los servicios sociales y la política de proximidad son los principales pilares de su gestión. Incide en el reparto “injusto” de los fondos de la Diputación y se muestra partidario de expulsar el “caciquismo” porque “con una distribución justa y equitativa a Barbadás le tocarían cuatro millones de euros y esos son muchos recursos para gestionar y hacer inversiones”.

Mientras a nivel España, Galicia y Ourense baja el PSOE, el de Punxín se mantiene en votos pero sube un 4% su porcentaje, logrando sumar 3 ediles. Este escenario deja a Lorena Peleitero, candidata socialista a la Alcaldía de Punxín, cerca de lograr el bastón de mando. La socialista señala que “vamos a ver que sale de aquí, pero bueno ya hemos tenido el primer contacto con Compromiso por Galicia y nos emplazamos a hablar porque los dos vemos la necesidad de un cambio. Lo más seguro es que nos entendamos”. Los tres ediles socialistas más uno de Compromiso por Galicia harían caer el gobierno de Manuel Vázquez (PP).