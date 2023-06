Ayer fue el primero de nueve días de celebración de la Festa do Boi de Allariz, que comenzó con la “recreación do trato do boi”, en la que por segundo año consecutivo participó la asociación de vecinos de Roimelo, cuyos integrantes estuvieron más de mes y medio ensayando para esta representación. La jornada atrajo mucho público.

Antaño había bueyes en todas las casas, y la gente iba por ellas buscando cuál era el mejor ejemplar para llevarlo a la fiesta. Ayer se representó con gran esmero esa tradición. Corrió a cargo de los vecinos de Roimelo, que es el primer núcleo pegado a la vila alaricana. Desde ese punto se bajó con los bueyes mansos hasta el campo de la Barreira, custodiados por los “homes do sedeño”, que son los encargados de cuidarlos y de sacarlos toda la semana durante la celebración. Los animales permanecen en exposición hasta hoy. En la jornada de ayer también tuvo lugar el “saúdo do correxidor de honra”, que cada año se concede a una persona importante para la fiesta, porque colaboró o colabora aún con la organización de los actos, distinción con la que se quiere reconocer el trabajo realizado. Este año la mención es para el exalcalde Francisco García, que hasta el año pasado fue “home do sedeño”. Recibió una placa como premio. Este sábado tuvo lugar la primera salida del buey en Allariz, que dio paso a la música. En la jornada de hoy la fiesta comienza a las 11.00 horas con pasacalles con el grupo De Pé Feito. A las 12.00 es la Procesión Teatralizada Medieval de Xan de Arzúa, una recreación del origen de la Festa do Boi desde O Eiró. A las 14.30 horas habrá una comida popular en el campo de la Barreira. Por la tarde, a las 16.30 se celebra el concurso de trovadores y una actuación de los gremios, con pasacalles a las 19.00 horas con PerQtores. A las 21.00 de hoy tendrá lugar la segunda salida del buey.