La Consellería de Sanidade está haciendo el seguimiento de un estudio de contactos de un caso de tuberculosis en un instituto de Ourense. Ante la aparición del caso en el IES Julio Prieto Nespereira, se puso en marcha el protocolo existente en Galicia para evaluar el riesgo potencial de transmisión y detectar precozmente posibles contagios, para lo cual se organizó el estudio de sus contactos, priorizando los más estrechos (los que conviven más de 6 horas diarias con el enfermo).

Por el momento una veintena de alumnos han dado positivo por infección tuberculosa, esto es, una persona que ha tenido contacto con el bacilo de la dolencia pero que no esta enferma, no presenta síntomas y nunca es contagiosa. Estos casos, explican desde el Sergas, se confirman mediante la positividad de la prueba de tuberculina. A estas personas, si no existe contraindicación, se les pauta un tratamiento preventivo para evitar que desarrollen la enfermedad en un futuro. Teniendo esto en cuenta, ahondan, no puede hablarse de brote, ya que solo uno de los alumnos presenta enfermedad tuberculosa, con sintomatología clínica.

La Dirección Xeral de Saúde Pública traslada un mensaje de tranquilidad puesto que se está agilizando la realización de todas las actividades necesarias para limitar la transmisión de esta enfermedad y la aparición de nuevos casos de infección/enfermedad.