Pontón no apoyará ningún gobierno del PP y cree que los populares repetirán el pacto con Jácome

El Consello Nacional del BNG reunido ayer, ha sido claro: los nacionalistas no van a facilitar el gobierno con el PP allí donde los populares están en minoría, lo que cierra cualquier pacto en el Concello de Ourense para que Cabezas sea alcalde con el apoyo del Bloque. Además la portavoz nacional del BNG Ana Pontón, emplazó ayer a Alberto Núñez Feijóo ya Alfonso Rueda a que aclaren “qué van a hacer en Ourense con Jácome” porque sospecha “que van a repetir la juzgada” y le van a volver a dar el Concello de As Burgas a Jácome, a cambio de que Baltar sigan presidiendo la Diputación.

“Mientras no tengamos claro lo que va a hacer el PP, el resto son titulares para mantenernos entretenidas y entretenidos”, ha aseverado Pontón en respuesta a las preguntas de los medios durante su intervención en el Consello Nacional del BNG celebrado en la mañana de este sábado en un hotel de Teo (A Coruña).

Delega en las asambleas

No ha habido decisiones firmes, pero al remate del Consello, Ana Pontón señaló que la decisión final sobre los pactos las tomarán las asambleas locales del BNG, partiendo de esa base de que pactar para que gobierne un PP en minoría no.

Luis Seara, el candidato del BNG al Concello de Ourense, ha respetado la consigna de la dirección gallega de su partido, en el sentido de que no se puede delegar la responsabilidad lo que ocurra en Ourense en el Bloque, y deben de aclararse Feijóo y Rueda.

En estos momentos y con una mayoría de 14 escaños necesaria para gobernar el Concello de Ourense, la delantera y votos y concejales las lleva Gonzalo Pérez Jácome, con 10 escaños, seguido de 7 del PP, cuyo candidato fue Manuel Cabezas, 7 del PSOE con Paco Rodríguez y los 4 ediles conseguidos por Luis Seara.

Solo la suma de los tres partidos PP, PSOE y BNG conseguiría esa difícil mayoría, suficiente para pactar la gobernabilidad. Pero y hay un “cinturón sanitario”, como l definía estos días Paula Prado, secretaria general del PPdeG, a los populares, a la hora de realizar pactos o acuerdos concretos para garantizar la gobernabilidad.

Pero si Prado se queja de los partidos de izquierdas, Pontón lo hacía ayer de las filas populares. “Todo me da que van a repetir lo de hace cuatro años”, ha añadido la líder nacionalista, que basa su opinión en la lectura “entre líneas” de lo que trasladan los populares, de la que interpreta que quieren volver a repartirse ayuntamiento y diputación con el partido de Jácome.

Pontón sitúa al PP en el centro sobre la gobernabilidad en Ourense y ha mostrado su “sorpresa” por el “silencio absoluto” que, dice, guardan los responsables del PP. “No sé si Rueda tiene algo que decir o se lo marcan desde fuera. En todo caso, hasta ahora hay un silencio absoluto y me sorprende”, ha apostillado.

La portavoz nacional del BNG subrayó en su comparecencia con los informadores, que el Bloque tiene “las cosas muy claras” y “no va a permitir” que el PP gobierne en los municipios “donde no tenga mayoría” para hacerlo, si bien ha trasladado que la decisión de entrar o no en gobiernos será decidido en las asambleas locales”.

A DO le basta con no ir al pleno o abstenerse y Baltar ya sería el presidente

La ausencia de los dos diputados de DO, Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea del pleno del viernes, en el que se debatía la supuesta trama caciquil de los Baltar, ¿pudo ser un ensayo de lo que pasará si DO no va al pleno de investidura o simplemente se abstiene en la Diputación cuando el día de la sesión?. Cuando se constituya la nueva corporación provincial, DO tendrá ya tres diputados, uno más que en 2019, pero a Baltar le llegaría con el voto de uno de ellos –el de PSOE y BNG, no los va a tener– para seguir ostentando la presidencia provincial. Mientras crujen los sables, en una guerra de guerrillas estos días por los pactos, que no es la que se ven en titulares sino que tiene todo un entramado de intereses ocultos, sobre todo en el seno del PP, por los que luchan por la permanencia o destitución de Baltar (cada vez más difícil en víspera electoral), a Jácome le bastaría con no ir al pleno de investidura tras recoger las actas, o abstenerse, para que Baltar sea presidente de nuevo con los 12 votos de su mayoría simple.Un acuerdo limpio y sin necesidad de firmar pactos. La llamada de Pontón para que Rueda y Feijóo clarifique sin están dispuestos a dar prioridad a la eliminación de Baltar de la Diputación y con él a su gran cosechadora de votos en el rural, a cambio de echar a Jácome del Concello, es una pregunta aparentemente fácil pero envenenada al PP, que le obligaría a desvelar antes de tiempo, –antes de los plenos de investidura– cual podría ser la redonda jugada final. Jácome tiene la llave y en su mano está la continuidad o no de la saga Baltar en la Diputación. Pero el alcalde en funciones se pasó toda la campaña sin hacer sangre a su socio y aún amigo. Eso dice mucho.