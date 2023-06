“Lo sentimos mucho, pero este año las fiestas de A Valenzá no van a tener ni un solo puesto de feria. Nos plantamos las 52 atracciones y barracas que íbamos a asistir. No habrá ni el puesto de algodón de azúcar. La ubicación que nos daban no es la de siempre, y nos perjudica ” explica Ángel Gutiérrez, presidente de la Unión de Feriantes de España.

Todo un plantón que dejarán las fiestas en honor a San Bernabé, que empiezan hoy en la capitalidad de Barbadás, una zona muy populosa y con gran cantidad de niños y gente joven, sin uno de los mayores reclamos de unas fiestas, las atracciones de feria.

Pero las versiones que da el portavoz de los feriantes y el propio Concello, difieren. Ángel Gutiérrez se queja de que les niegan la ubicación que tenía en años anteriores –que sería en Paseo dos Amieiros y Rúa da Paz– y los llevan a una zona “que no nos gusta, está apartada, mientras que la orquesta Panorama y el bar de la comisión que deja dinero, si puede ir en el lugar en el que antes estábamos. Dicen que hacemos ruido y nosotros cerramos antes que las orquestas”.

Problema de seguridad

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel aclara que “el pasado año la ubicación fue en el entorno de las torres, al lado piscinas municipales, y la Guardia Civil estuvo a punto de levantar la fiestas y los puestos de los feriantes, pues no garantizaban el paso de peatones, accesos a pisos y garajes, y vehículos de emergencias”.

Aclara que el Concello “no percibe ni un euro por las barracas, son para la comisión de fiestas, pero la Guardia Civil nos advirtió de que esta ubicación no era posible por motivos de seguridad y solicité, a Protección Civil una ubicación alternativa. Esa ubicación era la glorieta del Carrefour en un tramo ancho y largo con toda la calzada que va desde el Parque de los Patos hasta Polideportivo, la llamada “calzada romana” indica el regidor.

Afirma que se les advirtió ya en diciembre de 2022 a los feriantes de que la fiesta iría en ese recinto porque el anterior impedía la movilidad y seguridad vecinal y acceso y además “hay una normativa de Xunta de Galicia que entró en vigor en abril que es muy restrictiva en este tema, y exige a accesibilidad den este tipo de fiestas”.

Puntualiza el regidor “que todo esto se lo trasladamos al responsable de la comisión de fiestas, pues no llegamos a hablar con los feriantes y le ofrecimos también el Parque de los Patos como espacio adicional pero dijeron que no y no hay otra opción”.

La Xunta prohíbe la ubicación

No habrá otra ubicación “por esas normativa de la Xunta de Galicia en cuanto a movilidad y seguridad que no hay si ocupan todo e Paseo dos Amieiros y Rúa da Paz”..

Alega el regidor que la orquesta Panorama se ubicará en esa zona, pero solo viene un día y ocupa, al igual que Gramola, un tramo de la calle de la Paz que no tiene edificios, por tanto no afirma la accesibilidad, pero las viviendas de los feriantes tendrían que ocupar todo el resto de la calle”.

Lamenta que no se haya podido llegar a acuerdo con los feriantes, pero espera que se entienda que son varias cuestiones y muy graves, las que que impiden la ubicación que desean esos empresarios de atracciones, dado el cambio normativo que se ha producido a nivel autonómico y los riesgos implícitos. “Ante cualquier siniestro por falta de accesibilidad como ha ocurrido en otras citas masivas, si hay negligencia municipal en la supervisión la responsabilidad es del Gobierno local” indica Valcárcel.

En las fiestas de Ourense las atracciones irán en el Barbaña

Ángel Gutiérrez ya tuvo problemas el pasado año y no pudo, instalarse en A Ponte, otra de las plazas importantes para ellos. En este caso fue porque desde el Concello de Ourense no se aceptó su proyecto de ubicación en ese barrio pese a que, habían encargado un proyecto que incluía toda la seguridad prevista por la normativa. Pero donde sí van a estar es en las fiestas de la ciudad, que todavía organizará el actual Gobierno local, repita o no “y ya sabemos que no nos vamos a ubicar en esta ocasión en Pardo de Cela; iremos en Parque Barbaña, al menos esto es lo que no han dicho y estamos de acuerdo no es mal sitio” indica Gutiérrez, el máximo portavoz de un gremio que lo pasó mal en pandemia.