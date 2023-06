Un hombre de 30 años juzgado en enero en el Penal 1 de Ourense ha sido absuelto de un delito de exhibición de pornografía infantil, que la Fiscalía le atribuía por subir en febrero de 2019 a su perfil de la red social Facebook una fotografía de su hijo menor de edad que estaba desnudo, y en la que se veía una erección.

“Mi hijo se había despertado, le hice una foto y la colgué, pero no con intenciones sexuales, porque es mi hijo, joder”, declaró el encausado en la vista. “No hice nada malo, ni siquiera me di cuenta, publiqué una foto sin intenciones. Si supiera que no se podía no la hubiera colgado”.

La jueza acepta sus argumentos y lo absuelve. “Ha quedado acreditado que cuando subió la foto no tenía ninguna intención sexual”. Su propósito –acoge la autoridad– era en realidad “que sus familiares vieran cómo se había despertado su hijo”. Entre los elementos que la magistrada tiene en cuenta para dictar la resolución exculpatoria está el hecho de que el acusado “tenía multitud de fotos de sus hijos menores en su perfil”, pero la que ha motivado el juicio “era la única de esas características”.

La titular del Penal 1 de Ourense señala que el progenitor “en ningún momento intentó ocultar esa foto y mostrar el resto de las fotos de sus hijos”. También destaca que “no utilizó ningún programa o archivo para compartir esa foto con personas ajenas a sus familiares”.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicitaba una condena de 18 meses de prisión, y que el acusado realice “programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual o similares”.