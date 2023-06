Los resultados de las urnas dejaron en O Carballiño un panorama complicado para alcanzar un gobierno fuerte, ya que las únicas dos opciones serían un bipartito entre el PSOE que obtuvo 6 ediles, y el PP, con 5, o entre el PSOE y Espazo Común que también aportaría 5 concejales. La opción PP y Espazo Común quedaría en principio descartada, ya que según el candidato popular Lino González, “vamos a exigir el PP para alcalde” al ser la segunda lista más votada, y “a Pachi eso le indigesta”. Asegura que está dispuesto, en caso de seguir el socialista Paco Fumega como alcalde, a “facilitar un gobierno si es sensato, y lo que sea correcto lo apoyaremos”.

El candidato popular fue el primero en ponerse en contacto con sus homólogos del PSOE y Espazo Común para buscar apoyos, y encontró receptividad por parte del alcalde socialista en funciones y un “portazo” por el candidato de la tercera fuerza en votos, Pachi Vázquez. Lino afirma que “nos presentamos para un cambio en O Carballiño, y lo conseguimos aunque las intenciones eran de un resultado más amplio”, pero aún así “es suficiente para ser segundos, para realizar el cambio”. Con esta finalidad, este lunes ya se puso en contacto con ellos, para “desde ya ponernos a producir lo que debería ser un arranque para O Carballiño”.

Pudo reunirse con Fumega y “es consciente de que la cosa es complicada, y quedamos de hablar para ver si hay alguna posibilidad de acometer lo que nosotros planteamos, de hacer nuestro programa”. En cambio, a su invitación Vázquez al final le respondió que “...ya leí la prensa y veo que quieres ser oposición y dejar gobernar al PSOE, entonces no tenemos nada que hablar”. Lino le acusa de correr el rumor en campaña de que los que votasen al PP iban hacer un pacto con él, y “tuvimos que desmentirlo diciendo que los votos del PP solo iban hacer alcalde al PP”. Así, afirma que “no voy apoyar ni a Paco ni a Pachi en una investidura. Somos los segundos más votados, y por lo tanto, vamos exigir que el PP ponga su alcalde, a pesar de que a Pachi se le indigesta apoyarme, lo sabe todo el mundo”. Destaca que “yo fui el primero en tomar la iniciativa de hablar para juntar apoyos y poner andar a O Carballiño”, pero ante la actitud del candidato de Espazo Común “ahí se cierra una puerta, y evidentemente yo entiendo que él quiere la alcaldía, y su ego no le permite hacerme alcalde, y yo seguiré luchando por O Carballiño y si tiene que gobernar el PSOE en minoría va a tener nuestro apoyo para todo lo que sea positivo y nosotros poder llevar a cabo nuestro programa”. Lino le advierte que “cuando le dé el portazo el partido socialista, volverá seguramente y entonces las condiciones van a ser otras”, y puntualiza que “ya no sería yo el intermediario, a mi me cerró la puerta con mala educación. Tendremos negociadores en el partido”.