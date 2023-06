Falleció tras una “deficiente asistencia” en el CHUO “constitutiva de mala praxis”

Tenía 78 años y patologías previas, pero gozaba de autonomía. El hombre, paciente en el hospital de Ourense, falleció en enero de 2016, después de una serie de atenciones en el centro sanitario a partir de una cirugía en noviembre de 2015 que fue seguida de varias complicaciones en su estado de salud. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tiene en cuenta una “deficiente asistencia recibida en el CHUO, constitutiva de una mala praxis determinante de la producción de un resultado lesivo inicialmente no esperado”.

La Sala de lo Contencioso estima en parte el recurso interpuesto por dos hijas del septuagenario, y eleva a 16.000 euros la indemnización por una responsabilidad patrimonial del Sergas. En la vía administrativa, en enero de 2019, la entidad reconoció parcialmente la solicitud de la familia, pero aceptó el pago de 12.000 euros, no la pretensión de 80.000 euros. Esa decisión del Sergas fue ratificada por un juzgado contencioso de Santiago de Compostela, en enero de 2022. En una sentencia de finales de abril, el TSXG corrige el criterio para incrementar la cuantía.

El paciente septuagenario, al que le constaban varias patologías anteriores, ingresó el día 26 de noviembre de 2015 en el CHUO, para una cirugía programada por un problema en la próstata. Desde esa intervención, el hombre sufrió una serie de complicaciones, con una evolución desfavorable a lo largo de las semanas siguientes. El estado del paciente fue empeorando de forma progresiva y falleció el 25 de enero de 2016.

Se respetó el consentimiento informado: "Fueron de modo puntual informados de las intervenciones a las que iba a ser sometido, con advertencia de los riesgos que podían derivar de las mismas, y de sus posibles complicaciones", concluye el TSXG

La familia considera que las numerosas cirugías a que fue sometido el paciente deterioraron su ya deficiente estado de salud. La representación legal sostiene que la actuación quirúrgica fue deficiente, así como la técnica a utilizar y el abordaje terapéutico de las complicaciones que fueron apareciendo. Tanto la administración, en sus contestaciones a la demanda, como el Consello Consultivo de Galicia observaron una mala praxis en la asistencia prestada por los facultativos.

La familia argumentó que no existió consentimiento informado, pero el TSXG no lo comparte. “Obra en el expediente administrativo que el paciente, al igual que sus familiares –cuando aquel, por su estado, ya no podía ser receptor de la información– fueron de modo puntual informados de las intervenciones a las que iba a ser sometido, con advertencia de los riesgos que podían derivar de las mismas, y de sus posibles complicaciones”, recoge la sentencia.

Según el criterio de la Sala de lo Contencioso, “la avanzada edad del paciente, las graves patologías acumuladas a lo largo de su vida, el hecho de que sus hijas sean mayores de edad y no se haya acreditado que conviviesen con su finado progenitor son argumentos suficientes para moderar el quantum indemnizatorio” con respecto a la petición más elevada que realizó la familia.

Sin embargo, el importe de la indemnización “debe ser incrementado respecto del concretado en la sentencia apelada” –12.000 euros–, “al objeto de adecuarse y ajustarse a los parámetros en que en supuestos similares se mueve este órgano jurisdiccional”, y teniendo en cuenta, además de la “deficiente” asistencia que recibió en el hospital de Ourense, la autonomía que preservaba el paciente, a pesar de su edad y de sus patologías previas.

“De ahí que esta Sala considere más acertado fijar el importe de la indemnización en la cantidad global de 16.000 euros, por todos los conceptos, incluidos intereses legales”, establece la sentencia.

La resolución del TSXG, dictada con fecha de 26 de abril, admitía la posibilidad de presentar un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en un plazo máximo de treinta días.