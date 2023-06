“Salvado por la campana”, se podría decir. José Manuel Baltar Blanco, presidente de la Diputación de Ourense y del PP de la misma provincia, se libró de declarar delante de la jueza del Juzgado de lo Penal Nº1 de Zamora, por ser multado cuando conducía su vehículo a 215 km/h en el término municipal zamorano de Asturianos el 23 de abril. La vista oral que debía celebrarse este ayer 31 de mayo, a las 9.30 horas, en el mencionado juzgado contra el político pillado en Zamora al volante del coche oficial de la Diputación, un Volkswagen, se ha suspendido por la huelga de funcionarios. Baltar se enfrenta a una multa de 1.800 euros y a la retirada del carné durante año y medio. La magistrada, que cerraba ayer su ciclo como titular de este juzgado con este juicio y otro de violencia de género, tendrá que buscar otra fecha, o dejar la tarea para su sustituto. El abogado del procesado basará su defensa en discutir si el cinemómetro (con láser infrarrojo) que mide la velocidad a la que circulan los vehículos por ese tramo de la autovía estaba bien ajustado o si el margen de error estaría en los 15 kilómetros que convierten la infracción administrativa en un delito (en vez de un 5% sería un 7%), ya que no superaría en 80 kilómetros por hora el margen estipulado para que se dé la infracción penal. La defensa incluye el argumento de que todo fue causado por “un despiste en una recta larga”. La Fiscalía de Zamora le solicitaba una pena de seis meses de multa a razón de tres euros al día, pero el presidente de la Diputación no se conformó con la pena solicitada en una sesión rápida celebrada hace un par de semanas de forma telemática y, además, su defensa presentó dos recursos para pedir el archivo de las actuaciones judiciales, al entender que con el pago de la infracción administrativa (300 euros en pronto pago) ya se habría ejecutado la sanción a imponer. Fuentes judiciales señalan que no es posible determinar cuándo se producirá la declaración ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Zamora, porque no hay fecha de fin de la huelga indefinida, que empezó el pasado lunes 22 de mayo.