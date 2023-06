A librería Tanco foi o esceario da presentación do libro Ser cetáceo de Francisco Xosé Fernández Naval, un ensaio que acaba de sacar á rúa a editorial Bululú.

O autor estivo acompañado por Celia Pereira Porto e Xosé Rodríguez Díaz, cos que estableceu un coloquio e no que citou a Vicente Risco e Primitivo Rodríguez, coma no libro. Ser Cetáceo é un libro único e imprescindible en calquera biblioteca galega. É moito máis ca un ensaio narrado en primeira persoa, “é a historia da nosa relación cos cetáceos, da arte, das empresas, das lendas e mitos, do lugar que ocupamos no mundo en base a como o vemos e o entendemos”. Máis de medio cento de persoas estiveron acompañando o autor na súa presentación.