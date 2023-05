El Camino de Santiago cargado de mucha esperanza contra una enfermedad rara

Si hablamos de solidaridad los jaeneses Juan Fernando Ruiz, Jesús Romero, José Antonio Molina y Atilano Morales son ejemplo de ello. Están realizando el Camino de Santiago desde Jaén para visibilizar la enfermedad del insomnio familiar fatal y recaudar fondos para su investigación, pues no cuenta con tratamiento curativo ni paliativo.

Una aventura que surgió de forma totalmente inesperada en una conversación informal mientras hacían una ruta de senderismo. “Íbamos hablando sobre que queríamos hacer el Camino, pero con un motivo solidario. Jesús nos comentó que una compañera que trabaja con el en el hospital padece esta enfermedad y conocimos que había una asociación que lucha contra ella. Entonces no dudamos en convertirnos en sus representantes y concienciar a la gente que encontrásemos a nuestro paso”, explica Juan Fernando. De hecho, su punto de partida fue el Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. “Esto es algo extraordinario, es la primera vez que alguien sale desde aquí para empezar el camino porque no pasa por esta zona”, desvela.

Una sorpresa en Ourense

Llevan 36 días sumergidos en esta larga peregrinación y ayer su parada fue en la ciudad de As Burgas. Llegaron poco antes de las 12.00 horas y sus ojos no podían creer lo que estaban viendo mientras se acercaban al albergue situado en la Plaza Mayor. Allí, varios miembros de la Asociación Insomnio Familiar Fatal de Jaén, los estaban esperando con una pancarta para darles ánimo y seguir agradeciéndoles todo el esfuerzo que están poniendo para cumplir este reto de más de 1.300 kilómetros. “Se nos ha abierto el corazón y se nos han desatado muchas emociones al reencontrarnos”, confiesa Juan Fernando. Su alegría se multiplicó todavía más cuando se enteraron que harán con ellos las etapas que les quedan para completar el Camino. “Eso para nosotros significa ponerle la guinda final a esta aventura. Han venido empujándonos desde que salimos con mensajes de apoyo, pero con su compañía será mucho más fácil terminar”, reconoce.

Las ganas de vencer

Entre los miembros de la asociación que llegaron a Ourense se encontraba María Ginel. Es una de sus fundadoras y perdió a su marido en diciembre de 2021 debido a esta enfermedad. “Paco se fue con tan solo 37 años. El insomnio familiar fatal me cambió la vida. Desde entonces podría haberme apartado del medio porque no nos dio tiempo a tener hijos y serían ellos los que podrían sufrir también esta problemática, pues se transmite de forma genética con unas posibilidades de sufrirla del 50%. Sin embargo por todo lo que viví yo y por lo que sufrió él me siento en deuda con la asociación. Mientras no haya avances seguiré ayudando”, reconoce con emoción María.

Por supuesto, no le quedan palabras de gratitud hacia estos cuatro peregrinos que se han involucrado tanto: “No le vamos a poder agradecer este esfuerzo en la vida. Para investigar se necesita mucho dinero y con esta actividad estamos consiguiendo bastantes fondos. Tenemos que darle solución cuanto antes porque cada vez hay más personas jóvenes afectadas. Las últimas en irse fueron Vicente con 42 años y Carolina con 23”. Por suerte, el doctor Joaquín Castilla acaba de iniciar recientemente una investigación en el País Vasco. Un avance que, como indica Juan Fernando, “es la esperanza de muchas familias porque hasta ahora no hay ningún tratamiento ni estudio”.

Una enfermedad muy rara

El síntoma más común, como su propio nombre indica, es el insomnio porque afecta a una parte del cerebro que se conoce como tálamo y es la encargada de controlar el sueño, pero las consecuencias que se derivan de esta alteración son muy graves en cuestión de poco tiempo. “El paciente no es capaz de dormir y como consecuencia se produce una degradación en su cerebro que pronto afecta también al físico y se acaban volviendo completamente dependientes hasta que queda en estado de coma. La esperanza de vida una vez que la detectan es tan solo de entre 6 a 48 meses”, explica este peregrino. Además, aproximadamente la mitad de los casos que se detectan anualmente en todo el mundo se concentran en tres provincias de España: Jaén, Navarra y Álava. En la primera ya han fallecido 35 personas.

Conocer esta situación fue tan impactante para ellos que empezaron a colaborar desde el minuto uno. “Hace casi un año y medio largo que surgió la idea. Antes empezar el viaje trabajamos mucho previamente para involucrar a la administración, a los ayuntamientos de la comarca, a la diputación provincial y a entidades, comercios y empresas. Todos ellos nos dieron su aportación”. También destacan, de forma muy notoria, las muestras de solidaridad de la gente que se fueron encontrando en su andadura: “Los peregrinos, numerosos ayuntamientos y entidades y las personas particulares que nos veían aportaban siempre su grano de arena. La gente se volcó mucho con nosotros y eso es muy importante. Aquellos que quieran colaborar también pueden hacerlo con un bizum al 06720”, recuerda. El sábado llegarán a Santiago de Compostela con las mismas fuerzas, ganas e ilusión que al principio y después seguirán apoyando la causa para que los fondos no dejen de crecer y todas las familias y personas afectadas consigan una solución. Como concluye Juan Fernando, “en la mochila llevamos mucha esperanza”.