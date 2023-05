El municipio de O Bolo forma parte de la comarca de Valdeorras y se encuentra situada al suroeste de dicha comarca. Eclesiásticamente pertenece a la diócesis de Astorga. Se distribuye en dieciocho parroquias con veintiocho pueblos. Tiene dos BIC declarados, la torre de O Bolo y el santuario de Nuestra Señora de las Ermitas. Una grave despoblación afecta a esta zona. La Carretera C-533 es la que comunica desde la N-120 y la autovía A-52 y por tanto es el acceso casi único. Abandonado balneario de aguas medicinales, el de Santo Tomás de Beto en Mondón, con aguas ferruginosas, fundado en 1903 y abandonado aproximadamente en la década la de los años cuarenta del siglo XX, podría ponerse de nuevo en actividad.

Patrimonio arqueológico

Las primeras noticias de la zona aparecen en los textos y fuentes clásicas de la época romana, concretamente Ptolomeo. Aquí se estableció uno de los veintidós pueblos dependientes del Convento Jurídico Asturicense con capital en Astorga, concretamente el pueblo que se asentó en estas tierras fue el de los Nesmetas que ocuparían la zona de O Bolo y su capital sería “Volobriga”. Hay evidencias de muchos castros desde el que se ubicaba en la propia capital municipal como otros que la toponimia sigue llamándolos así. La capilla de Os Navallos se encuentra situada en una encrucijada de caminos. En sus orígenes emplazada en “A Pedra do Sol” donde se encontraba un Ara Solis (ara dedicada al culto al sol). Fue trasladada a Os Navallos por ser esta una zona de paso romanizada, hallándose cerca de las explotaciones mineras de O Mullerado. En As Hermitas se descubrió una villa romana.

Patrimonio artístico

O Bolo (Santa María). Preside la villa, cabeza de la jurisdicción antigua, una torre o castillo, que ha llegado hasta hoy con bastante deterioro, pero en los últimos años restaurada está destinada a marco de una exposición permanente sobre la zona. El promontorio donde se alza fue un castro en época prerromana. El castillo actual se construiría a finales del siglo XV en substitución de otro anterior. Hasta el siglo XVIII se conservó íntegro. Es una obra de aparejo de perpiaño de planta cuadrada otras partes de la edificación son de mampostería. Puerta de arco de medio punto con dovelas. Varias armas heráldicas. Su primera construcción de lata del siglo XII (D Urraca) o siglo XIII (D Sancha). Con posterioridad el castillo perteneció a los Condes de Lemos.

Con motivo de las revueltas de los Irmandiños, el castillo sufre importantes de daños y es vuelto a construir a finales del siglo XVI por el patrocinio del conde de Benavente D. Juan de Pimentel. En 1999 comienza su rehabilitación y posterior musealización de la iniciativa del ayuntamiento de O Bolo, concluyéndose las obras en el año 2001.

El museo del castillo de O Bolo está abierto al público, es de carácter interactivo y permite acercarnos de manera amena y entretenida a la fascinante historia de una fortaleza del siglo XV mediante una recreación de distintos ambientes de época, reproducción de objetos, paneles, textos e ilustraciones que se pueden tocar y usar de manera que el visitante puede la sentirse actor de la historia. También en el pueblo existen otras casas timbradas con piedras de armas, así en la plaza del castillo dos y otras dos en la subida. Necesitadas de reparación. La iglesia de una sola nave y con una capilla abierta en el muro derecho. Del siglo XVI con reformas posteriores. Interesantes escudos de armas sobre todo el que está inscrito en una laurea. El retablo mayor es una interesante obra manierista del siglo XVI finales, siguiendo modelos de Gaspar Becerra en el retablo mayor de la Catedral de Astorga. Está presidida por la imagen de la Asunción que remeda la asturicense. El sagrario es una pieza valiosa dentro de la misma estética. Otros retablos son ya del siglo XVIII. La imagen de San Antonio de Padua del siglo XX es del escultor valenciano José Tena. Debajo del presbiterio se conserva una cripta de enterramiento de los señores del lugar. La iglesia tiene espadaña sencilla, muy aguda, con tres huecos para las campanas. Dos de arco de medio punto con arquivoltas que apean en pilares con elementales impostas. Lamentablemente el cementerio parroquial es un elemento distorsionador del conjunto. El llamado pazo do Bolo es una edificación del siglo XVIII con muros de perpiaño y planta rectangular. Tiene portada adintelada enmarcada con finas molduras y balcón sobre ella con repisa de piedra e baranda de hierro. Sobre el alero pequeñas piedras que le dan aspecto almenado.

Buxán (Santa María). La iglesia de Buxán es de una gran sencillez, de planta rectangular e muros de perpiaño. A puerta adintelada las cornisas rectas, la espadaña es de un arco solo con machones apilastrados de poco resalte. Remate con pirámides de bolas y frontón trapezoidal con huecos y cimacio. Es obra de canteros locales del siglo XIX.

Cambela (Santa María). La parroquial, es una construcción de perpiaño en seco de planta rectangular con el presbiterio destacado en altitud. Puerta principal de arco de medio punto de grandes dovelas, espadaña de dos cuerpos divididos por un friso moldurado de tres huecos para las campanas, remate en pequeño frontón triangular. En los extremos pirámides de bolas. Una escalera exterior permite el acceso a la espadaña. Es obra de los siglos XVIII y XIX.

Cillerós.Del siglo XVIII y dentro de la tipología habitual en la comarca es la iglesia de Cillerós, anejo de la parroquia de Cambela: muros de perpiaño, planta rectangular con capilla mayor más elevada, cornisas con molduras. En la fachada puerta adintelada con cabildo sobre dos pilares con capitel troncopiramidal. La espadaña de dos arcos rematada en frontón triangular en los extremos como decoración pirámides de bolas. Retablo mayor inicialmente del siglo XVIII recrecido en el XVIII. Malamente repintado pero interesante. Son buenas las imágenes del Salvador titular, y de San Juan Bautista. En el capítulo de orfebrería señalar un copón del siglo XVIII, quizá hecho en las Ermidas.

Celavente (San Juan). La iglesia de Celavente es una de las más interesantes de la zona por los elementos cultos que incorpora en su arquitectura. Si la planta es la habitual rectangular con el presbiterio más elevado y muros de perpiaño en seco, la fachada tiene dos cuerpos, en el inferior se abre la dos de arco de medio punto finamente moldurada en la rosca y cartela en la clave. Se enmarca en dobles medias columnas adosadlas, seudodóricas sobre pedestales. Friso de tríglifos e metopas con adornos circulares y cimacio. En el segundo cuerpo lleva una hornacina en arco triunfal entre semicolumnas jónicas. Una banda lisa de bastante vuelo separa la espadaña también de dos cuerpos y tres arcos rematando frontón muy agudo.La dos responde a modelos clasicistas que se difunden en el siglo XVII, el resto de la iglesia es obra del XVIII. Cerca del pueblo está la capilla de Nuestra Señora dos Navallos, que es un edificio de perpiaño y planta rectangular, con ábside curvo. Puerta de arco rebajado de grandes dovelas sobre impostas. A los lados segundos para que los devotos vean la “santa” y depositen las limosnas. Protege la entrada un cabildo apeado sobre pilares. Espadaña de un arco. Es evidente que la capilla se hizo en varias etapas, entre los siglos XVI e XVIII, aunque su existencia sea bastante antigua. La imagen, muy repintada, es obra popular de un gótico arcaizante, representando a la Virgen sedente con el Niño.

Chandoiro (San Román). Iglesia con muros de perpiaño y mampostería enlucida y planta rectangular. En la fachada puerta y segundo de arco ligeramente peraltado, cornisas rectas y espadaña de dos cuerpos rematada en ángulo recto. Retablo mayor del siglo XVIII, muy repintado, en la puerta del sagrario un cáliz con la hostia. Las imágenes barrocas que conserva casi todas son de arte popular.

Chao de Castro (San Martiño). La Iglesia de Chao de Castro queda desplazada del principal asentamiento de la reducida población. Sigue la tipología de la zona. En la fachada, puerta de arco de medio punto con grandes dovelas sobre impostas, sobre la puerta una ventana. Espadaña de dos huecos con arcos de medio punto. Como tantas otras, es obra de los siglos XVIII y XIX. Retablo barroco. La imagen de San Martiño partiendo la capa barroca expresiva de taller local. En medio del pueblo, plaza con interesantes construcciones populares y uno de los pocos cruceiros de la tierra do Bolo que es también peto. Es obra del siglo XVIII. Hay también una casona con pretensiones de pazo, obra barroca.

As Ermitas (Santa María). Situado en el pueblo del mismo nombre y declarado BIC por la Xunta de Galicia en mayo de 2006. Es sin duda el monumento más importante y que debe convertirse en el centro de atracción de toda la comarca. Une valores religiosos, paisajísticos y artísticos de primer orden. Bastante olvidado, merece gran atención. La historia de este santuario se inicia con el descubrimiento de la imagen por unos pastores: a partir de este descubrimiento, las gentes del lugar deciden erigirle una ermita para venerar tan milagrosa imagen que luego se va agrandando. El santuario es barroco en su mayor parte, la razón de su construcción fue la curación milagrosa que obró la Virgen de As Ermitas en el cercano pueblo de San Miguel de Vidueira (municipio de Manzaneda) al obispo de Astorga D. Alonso Messía de Tobar, que agradecido por tal hecho, mandó edificar una nueva iglesia en 1624, inicio de la que conocemos actualmente. A esta se le añadirían nuevas construcciones como la casa de la administración, ampliación del atrio o el pórtico, Vía Crucis y una hospedería para los peregrinos que llegaban al Santuario numerosísimos. Del s. XX datan algunas de las edificaciones para albergar a los seminaristas. La iglesia se distribuye en tres naves de desigual anchura, tiene nave de crucero y camarín accesible a los fieles, con un retablo de la Dormición de la Virgen. Gran riqueza de retablos, pintura y orfebrería. El retablo mayor es obra clasicista del siglo XVII. Pinturas, del pintor barroco Francisco Couselo del Villar.Interesante y curioso dentro de las corrientes de la piedad contrarreformista de los “sacro-montes” son las capilla del Via Crucis construidas de 1711 a 1747, con figuras de tamaño natural tallada en madera. El caserío de las Ermidas forma una homogéneo conjunto con el santuario. Varias casas llevan galerías acristaladas, otras balcones con canzorros.