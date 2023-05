Jácome arrasa en barrios y parte del perímetro rural y solo se le resiste el centro

En Democracia Ourensana tenían la sensación era que el combate electoral en los barrios lo había ganado. Y, un día después de los comicios municipales, las sensaciones que tenían a pie de calle se confirman con los resultados por mesas electorales, colegios y distritos. El partido del actual regidor y líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, ganó en 105 mesas electorales de las 143 que había en el municipio de la capital, logrando más de 18.000 votos.

El mapa de la capital se tiñe de amarillo en señal del apoyo que el electorado otorgó a Democracia Ourensana. La gestión del gobierno se ve refrendada y las propuestas de Jácome parece que calan en los diferentes barrios. Así pues en la zona de A Residencia, en Barrocas, O Polvorín, en San Francisco, A Cuña, en gran parte de O Posío, en A Carballeira, en gran parte de As Lagoas, en parte del casco viejo y en O Couto, DO fue la fuerza mayoritaria.

La organizaciones de fiestas en los diferentes barrios, las obras ejecutadas de renovación de firmes, las renovaciones de parques (pactadas con el PP cuando estuvieron en el gobierno) o la proyección de hacer escaleras mecánicas en barrios con pendientes positivas, según parte del electorado, hacen que los barrios se decantasen por Democracia Ourensana. Es un dato demoledor. Jácome ganó en el 73% de las mesas electorales y no solo eso, sino que al otro lado del río Miño, también es protagonista ya que ganó en la mayoría de mesas de en Vista Hermosa, A Ponte, Covadonga, O Vinteún, Eiroás y Oira. La promesa electoral del Parque Canedo al otro lado del río supone un aliciente en esa filosofía de “hacer obras” que tiene el regidor ourensano como pilar fundamental de su andadura política. Ni la falta de arreglo a la locomotora ni la presencia mayoritaria socialista ni tan siquiera la reivindicación del PSOE de recuperar la estación de Norman de Foster ni otras propuestas fueron suficientes para llamar al electorado en las urnas en una tendencia que se repitió no solo por los barrios si no también con el perímetro rural.

Las zonas de Ceboliño, A Lonia, Velle, Outariz, Reza, Quintela y parte de Eirasvedras dieron su apoyo al actual regidor ourensano, Gonzalo Jácome. Una ramificaciones de apoyos que partió de los barrios de la ciudad hacia el perímetro rural que provocó que el líder de DO tuviera más de 100 votos que su inmediato perseguidor en alguna de las mesas electorales.

La zona centro de la ciudad continúa siendo del Partido Popular, no toda en su mayoría ya que en algunas mesas fue DO la que se impuso. El PP gobernó casi toda la zona centro, pero no con mucha diferencia sobre la formación amarilla. Los populares lograron el apoyo mayoritario de 33 mesas electorales del municipio y también tuvieron alguna victoria en el perímetro rural como sucedió en la zona de Rairo, As Curuxeiras, Zaín o Santa Mariña do Monte.

A esta hay que sumarle el apoyo mayoritario de los vecinos de Cudeiro y A Viñoá en la zona norte de la ciudad y también toda la extensión que va desde Vilar de Astrés hasta Palmés con el tirón de Pepe Araújo instalado como dependiente en las filas del PP.

El PSOE solamente ganó en cuatro mesas electorales de las 143 que tiene el municipio y fueron los vecinos de la zona de A Ponte los que le otorgaron su voto, así como los de Seixalbo los que le dieron su mayor confianza para ganar en cuatro mesas electorales. La fuerza socialista vio como el BNG le daba el ‘sorpasso’, en 28 mesas electorales del municipio.

La victoria de Democracia Ourensana en el mapa tiñe de amarillo la mayor parte de los barrios dejando solo el color azul en el corazón de la ciudad de As Burgas.