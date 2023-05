Desde la medianoche del domingo, cuando las urnas situaron a Gonzalo Pérez Jácome como primera fuerza polític de la ciudad de As Burgas, con 10 concejales frente a 7 del PP, 6 del PSOE y 4 del BNG, y en la Diputación Baltar se quedó a solo 1 diputado de la mayoría absoluta para gobernar, no han parado de sonar los teléfonos, en un intento por reconducir la situación y eliminar al primero de la Alcadlía de la ciudad. Un acuerdo que ya tenían cerrado (en un pacto no escrito) los candidatos del PP, Manuel Cabezas, y el del PSOE, Paco Rodríguez, en la convicción de que, por muy mal que fueran las cosas, las urnas les permitiría sumar entre ambos los 14 escaños suficientes para tener la mayoría en Ourense.

Curiosamente las urnas han puesto el mundo al revés, y las claves de una posible y difícil gobernabilidad, están en el caso del Concello en la mano de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, una de las primeras personas con quien contactaron ayer determinados cargos, para debatir si la formación frentista estaría dispuestos a articular un acuerdo con PP y PSOE. En el caso de la Diputación, si su presidente, Manuel Baltar, quiere salvar el cuello, su única alternativa, al desaparecer Ciudadanos de la Diputación, y con él voto de apoyo de su fiel diputada Montse Lama, está en manos de Gonzalo Pérez Jácome, que ha conseguido 3 diputados. Las elecciones lo complican En esta guerra de supervivencia, la división de PP y PSOE, –que ha colaborado también en su contra en estos resultados, pues está avaldado que muchos votos críticos del PP o del PSOE, se fueron para otras formaciones políticas como voto de castigo– ayer se hablaba también de reuniones entre el PSOE de la Diputación, que dirige su secretario provincial y en confrotación con el de la ciudad, para conseguir un acuerdo con DO y BNG y eliminar a Baltar. Otra vía no confirmada. Pero en este puzzle de alternativas que se barajan entre los distintos frentes dispuestos a que, pese a la mayoría incontestabale de Jácome, este no puede volver a estar al frente de la ciudad por el modo “autarquico” afirman, en que la ha gobernado, rompiendo disciplina con sus propios socios de gobierno del PP, ha aparecido un nuevo enemigo, como son las disolución de las Cortes y convocatoria de un nuevo proceso de elecciones generales en el mes de julio. “Es difícil ahora mismo ,aunque nos gustaría, pensar en un acuerdo para que Jácome no siga manejando a su antojo el Concello”, indica un significado cargo orgánico del BNG en Ourense “la convocatoria de unas elecciones, dificulta aún más, que PP y PSOE puedan llegar a un acuerdo, con una relación tan enrarecida en Madrid en tre ambos” explican fuentes del Bloque Nacionalista. De la junta directiva del PPdeG celebrada ayer en Santiago con dirección de Alfonso Rueda, no transcendieron más que temas concretos, como que no habrá adelanteo de elecciones en Galicia. Pero si es cierto que internamente, en esa reunión en la que estaba presente Manuel Baltar en su calidad de presidente del PPde Ourense –tal vez por eso– se derivó toda la responsabilidad de los datos en Ourense, en el candidato a la alcaldía Manuel Cabezas y se ñalaron que iban apedir la dimision Pero en ese pacto complejo probablmente improbale en el Concello, la marcha de Cabezas no tiene fecha. Su dimisión hará que entre el número 8 de la lista del PP, Sonia Ogando, el único edil de puestos de salida afin a Baltar, junto con Jorge Pumar. Gobernar en minoría Si ese hipotético voto a tres bandas contra Jácome se produjera, no está claro que los ediles afines a Baltar, lo refrenden. Jácome , exultante en la noche electoral, con unos resultados que no se pueden desmerecer pues supera en unos 5.000 votos al partido más votado podría gobernar en minoría por ser el más votado. Ley Electoral solo permite que sea investido alcalde el que consiga los 14 votos necesarios en Ourensel. Unos votos muy caros de conseguir en estos momento, aún cuando Cabezas retrasara hasta el día 17 de junio, algo improbable, su permanencia, para garantizar que prospera ese acuerdo a tres bandas para investir a un alcalde del PSOE o incluso del BNG. Baltar, a un diputado de la mayoría, es la gran incógnita; su futuro depende de Jácome y del PP de Madrid El presidente del PP provincial y de la Diputación de Ourense, se encuentra sin duda en uno de los momentos más complicados de su carrera política. Ha vuelto a obtener 12 diputados, los mismos que en 2019, porque, pese a haber obtenido más votos en la provincia, que entonces, refrendando su condición de “granero de votos” para el PP, en la ciudad, Manuel Cabezas, el candidato que él repescó para “salvarle” la presidencia del pazo provincial, no consiguió los votos suficientes para darle ese diputado número 13 con el que tendría la mayoría. Su compromiso de que no volverá a pactar con Gonzalo Pérez Jácome para darle el Concello a cambio de la Diputación, un compromiso público que fue difícil conseguirle sacar, complica de nuevo un segundo pacto con el responsable de Democracia Ourensana, pese a que Jácome ha obtenido 3 diputados, uno más. Si en el Concello la clave es la decisión que tome el consello nacional del BNG, para articular un acuerdo en la ciudad, en la Diputación, Baltar tiene dos frentes, abiertos, porque, como ratificaron ayer fuentes del partido “el PP de Madrid le ha pedido ya que se vaya en varias ocasiones. Es objetivo prioritario e incluso se le dieron opciones en Bruselas o Senado. Cuando más lo demore será peor”. Según las mismas fuentes internas, los wasaps en los que el hermano del presidente, habla de supuestas mordidas a empresas para financiar supuestamente el PP, y que se filtraron a medio nacional en víspera electoral “no fueron casuales, son el aviso de que puede salir más si no cumple las expectativas del PP de Génova y se va”. Ayer, el propio Baltar, en una rueda de prensa analizaba la fortaleza de sus resultados en la provincia, como exhibición de fuerza en un contexto difícil, y sin descartar otro pacto Jácome, rompiendo sus compromisos, posibilidad que teme parte de su partido. Las mismas fuentes indican que Miguel Tellado, está siendo el interlocutor en esa salida negociada de Baltar que, repiten “no viene de Alberto Núñez Feijoó, de hecho este útimo intentó retrasarla por el peso que tiene Baltar en la provincia en la captación de voto para el PPdeG en todos los comicios, también las autónomicas, dentro de un año”. Baltar está además a horas vista, del juicio previsto para mañana, día 31 de mayo, en Puebla de Sanabria, por supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser detenido el pasado 23 de abril cuando circulaba a 215 km/hora en la A-52 en Zamora. El resto de sanciones por igual motivo, exceso de velocidad, que pesaban sobre otro coche oficial y que han sido asumidas por el que fue su chófer de confianza, la hija y la mujer de este, ha sido según fuentes del PP, otro capítulo en contra en una “caza”a Baltar, que ya intentó Rajoy sin éxito en 2010.