El PSOE fue el gran perdedor de la noche. De ser la lista más votada en 2019 a ser la tercera fuerza por detrás de Democracia Ourensana y PP, con 10.514 votos, el segundo peor resultado del nuevo siglo de los socialistas. Paco Rodríguez, candidato a la Alcaldía del Concello de Ourense por el PSOE, señaló que “la ciudad se expresó y por lo tanto respecto esa decisión, otra cosa es que no tenga la sensación de que no perdió el PSOE, el PP o el BNG, para mí perdió esta ciudad, ganó la antipolítica. Podemos ser todo los correctos que queramos, sinceramente el pálpito de la gran mayoría de la ciudad no es para estar satisfecho”.