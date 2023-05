La Xunta expropiará más de 4.900 metros cuadrados para la senda que cruzará la capital ourensana

“Eje de movilidad norte-sur”. Ese el título del proyecto del Gobierno gallego, más concretamente de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que pretende unir mediante varios tramos de sendas peatonales la estación de buses y de tren con el Paco Paz y Expourense. Para ello, el gobierno gallego expropiará más de 4.957 metros cuadrados de terrenos de diferentes titularidades para ejecutar el proyecto. En el tablón de edictos o anuncios del Concello de Ourense o en su sede electrónica se pueden consultar los titulares afectados y también el parcelario de las fincas afectadas para mayor información de los interesados o afectados en dicho procedimiento de expropiación. En total serán 19 parcelas de las que 12 son de titularidad particular y 7 de titularidad municipal del Concello de Ourense.

La docena de parcelas suponen el 18% de la superficie a expropiar, mientras que la mayor parte del espacio pertenece al Concello de Ourense con más de 4.000 metros cuadrados. El Gobierno gallego convocó a todos los propietarios afectados el próximo 13 de junio, en horario de 9.00 a 14.00 horas en el Centro Cívico de A Ponte para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación, en la que se recogerán los datos necesarios para determinar los derechos de los afectados y el valor de los perjuicios determinantes de la rápida ocupación. El proyecto declarado de “utilidad pública” ya procedió a la licitación de varios tramos por valor de más de 5 millones de euros para reformar la Avenida de As Caldas que será el primer tramo a reformar y que, previsiblemente, según definieron desde el gobierno gallego se iniciarán las obras antes del verano, pero no estará disponible hasta 2024.

El tramo que corresponde al Barbaña, pretende la remodelación desde Os Remedios hasta La Molinera uniendo varios tramos que ahora mismo no disponen de senda peatonal, si no de acera y carretera. El proyecto prevé que este itinerario que tiene una longitud 3,5 km sea continuo y para ello la inversión estimada será de 4,2 millones de euros. Las actuaciones están financiadas con fondos Next Generación de la Unión Europea, así como del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.