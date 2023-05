Inspección de Trabajo cerca a la hostelería “ilegal” con más de 70 multas a varios locales

“Me pagan sobre 70 euros por noche y no, no estoy contratado”. Son las palabras de uno de los camareros de uno de los pub del casco viejo de la ciudad de Ourense. Una tónica predominante en el sector de la noche que parece tener los días contados, al menos, en la capital ourensana.

La Inspección de Trabajo ha puesto los ojos en la hostelería “ilegal”, para terminar con los fraudes a la Seguridad Social y para ello además de una campaña ordinaria de inspecciones en los diferentes establecimientos hosteleros ourensanos, también realiza investigaciones extraordinarias, más específicas sobre la situación laboral, de los diferentes establecimientos de ocio nocturno de la ciudad, en colaboración con la Policía Nacional de Ourense y también la Policía Local.

Una ‘redada’ conjunta hace un par de semanas en el casco viejo terminó con, al menos, un pub cerrado, el Corto Maltés, y también con diversas multas por infracciones de trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

Esta actividad investigadora se produjo en el marco de una campaña especial donde se realizaron más de 110 visitas a diferentes locales y donde encontraron a más de 70 personas sin contrato laboral en varios locales de la ciudad. Los inspectores de trabajo comunicaron a la Seguridad Social esas personas de oficio para que estuvieran laboralmente en regla y las dieron de alta inmediatamente, además de ponerle una multa al empresario o propietario del establecimiento por actuar en fraude de ley.

Además de estas sanciones personalísimas, también se le abre un expediente para que abone a la Seguridad Social los días correspondientes que dejó de devengar el trabajador por estar contratado de una forma irregular. La zona histórica fue el centro de actuación de la ‘redada’ inspeccionando establecimientos de ocio en la calle Pizarro, en Cabeza de Manzaneda, también en la calle Lepanto y alrededores. En esas actuaciones se encontraron además de 13 infracciones en permisos de trabajo.

Más visitas

Según pudo saber FARO, las actuaciones de inspección e investigación no solamente se circunscribieron a la zona histórica de la ciudad, sino que se ramificaron por calles marcadas como Doctor Fleming y la calle Valle Inclán.

Además de esta campaña específica contra la hostelería irregular, los inspectores de trabajo también desarrollaron una campaña ordinaria desde inicios de este año hasta este mes donde hicieron más de 55 inspecciones a diferentes establecimientos y donde constataron que había otros 5 trabajadores incumpliendo la legislación y contratación laboral y donde comunicaron un total de 12 actas de infracción a 13 trabajadores y empresarios más, a los ya apercibidos anteriormente.

La inspección de trabajo ha puesto el foco incisivamente en la hostelería irregular para atajar una problemática que viene acompañando a una parte de la hostelería, sobre todo en el mundo del ocio nocturno, en los últimos años y con ello quieren conseguir dos objetivos. El primero es que no existan fraudes de ley en materia de legislación y contratación laboral, de forma que no existan trampas que afecten tanto a trabajadores como al régimen de la Seguridad Social. Por otro lado, inciden en el cumplimiento de las normas establecidas en materia de prevención de riesgos laborales y de cuidado del trabajador, en el marco del ordenamiento jurídico.

La colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad es otro de los elementos sustanciales, ya que en hasta en dos ocasiones se produjeron detenciones en dos locales por tenencia de drogas. Sin duda, otro de los problemas en el entorno del ocio nocturno, por culpas de unos cuantos, no de todos.

Desde la Asociación Cimborrio piden también que haya inspecciones en cuanto a los elementos de medición reglamentarios en diferentes locales de ocio nocturno de la capital ourensana, para que, primero, cumplan la legislación vigente y, segundo, haya una convivencia efectiva entre el ocio nocturno y el descanso y la convivencia por parte de los vecinos y vecinas de la zona del casco viejo.

Una vecina del casco viejo: “No queremos que cierren, queremos que cumplan”

Una de las vecinas del casco viejo, vinculada a la Asociación Cimborrio que denuncia los incumplimientos del ocio nocturno en cuanto a contaminación acústica para la convivencia de los vecinos, es clara al respecto sobre su postura: “El objetivo no es que cierren los locales, queremos remarcar eso. El objetivo que queremos es que los establecimientos cumplan con las medidas reglamentarias del Concello de Ourense y con las leyes, así como sus licencias”.

Ella tenía debajo uno de los locales de ocio nocturno que no tenía la licencia de café bar especial, para ejercer la actividad de pub ni tampoco gozaba del medidor de ruido adecuado. Sobre ello dice que “la música retumba muchísimo sobre todo después de la hora de las cenas, no pedimos que cierre, pedimos que se cumplan los horarios y las reglas establecidas, porque si no no podemos descansar. Cada poco te despiertas con la música, porque la puerta del local se abre y se cierra y se escucha muchísimo”.

Y añade que “cuando decidimos venirnos a vivir al casco viejo sabíamos a lo que veníamos, pero pedimos que se mantengan las reglas mínimas de convivencia. El casco viejo es de todos”. La situación le genera malhumor, irascibilidad y finaliza diciendo que “no eres capaz de descansar de verdad que no, la última opción que te queda, como siempre, es llamar a la Policía Local”.