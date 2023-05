"No me vendo por 100 euros; la solución al comercio no es regalar un bono, sino generar empleo y fijar población"

Sito del Valle (Ourense, 1970) es osteópata. Aficionado al deporte y viajero, descubrió que, cuanto más recorre el mundo "más me gusta Ourense". Por eso se a presenta por primera vez a través de Contigo, con la idea de ser la voz de profesionales y vecinos y vecinas ajenos a la política, dispuestos a apostar por lo urgente. Entre las prioridades, facilitar la dotación de suelo industrial, para atraer empresas que generen empleo, y fijen población

–¿Cuándo nace Contigo como nueva apuesta política local y quiénes están detrás?

–Lo fundamos hace casi cuatro años, y es la primera vez que nos presentamos a las municipales. Está gente de la calle, profesionales y vecinos que estamos al tanto de la realidad de la ciudad y no quisimos políticos en nuestras filas

–¿Hay que ser un poco utópico o o soñador para meterse en este lío, cuando las perspectivas de representación son escasas?

–Si, utópico, soñador y un poco rebelde, pero con ganas de trabajar por Ourense,, pues tenemos unos recursos increíbles, y no se aprovecha ni el 3% y cuanto más viajo por el mundo, más me gusta Ourense, sin embargo duele ver como se viene abajo.

–¿Cuáles son las líneas programáticas de Contigo?

– Lo primero, cumplir con los compromisos con la ciudad. Es fundamental hablar con los vecinos de los barrios y del centro y escuchar sus prioridades. Las nuestras son casco histórico, potenciar ese valor patrimonial y hoy en decadencia, como reclamo turístico. También atraer población, y para eso hay que explotar los polígonos industriales desiertos. Echamos atrás a empresas interesadas en instalarse aquí, porque le ponemos precios exagerados por ese suelo industrial y se van a otros enclaves. Si empresas hay trabajo, Ourense ganará en población y para ello debemos ofrecer suelo industrial a precios competitivos.

–¿Qué otras carencias quieren paliar su partido?

–Las infraestructuras básicas. No podemos hablar de Agenda 2030, cuando hay varias calles sin alcantarillado o luz pública, como hemos visto en la ciudad. Otros proyectos urgentes son el apoyo al comercio. Tenemos la idea de un carné propio para los ourensanos, que permita tener descuentos todo el año, no como el bono comercio, en aquellos locales que se adhieran. Ese carné permitirá subirse en el bus, o entrar gratis a los ourensanos en las termas, pues la idea es cobrar un precio simbólico altruista para poder colaborar en el mantenimiento de esas termas publicas. También un área de autocaravanas, pero que cobre algo, como hacen en los campings.

–¿Mantendrán, si gobiernan, el bono comercio de Jácome?

–No. Este señor lo ha guardado para la campaña, porque no tenía nada que vender. Yo no me vendo por 100 euros. Para apoyar al comercio hay que generar empleo, y campañas como ese carné de descuento todo el año. Repartir 100 euros en campaña no es la solución para nadie.

–¿Si consiguiera representación pactaría con todos?

–Cinturón sanitario a DO. Creo en la veracidad de los audios. De hecho el alcalde lo reconoce, cuando dice “me han espiado”. Somos el hazmerreír de España. La ciudad tendría ser conocida por su potencial, no por el ego del que la dirige.

–Rueda pidió a su militancia que no divida el voto, a otras formaciones ¿Cree que DO puede ser uno de los destinos del voto “popular” descontento?

–Sí, es posible. Los partidos grandes nos tienen miedo a los pequeños porque la gente está harta de ellos, hay unos candidatos que no les convencen y que son rescatados del pasado. Es posible que parte de ese voto de castigo venga a Contigo.

José Manuel González: "Ciudadanos viene a proponer el diálogo, para sacar adelante temas como el PXOM, al margen de ideologías"

José Manuel González nació en Ourense en 1975. Es profesional del sector del comercio mayorista. Casado y padre de dos hijos. Su candidatura a la Alcaldía de Ourense por Ciudadanos es un intento por tratar de que el partido naranja sobreviva y, a su vez, traiga a esa institución su marchamo de ”diálogo”, que ha mostrado en otros municipios y que es imprescindible, afirma, para sacar a Ourense de la parálisis.

–¿Es la primera vez que se presenta a un cargo en política?

–La primera. Nunca milité en ningún partido, ni tengo pasado en política, pero siempre estuve muy interesado por la actualidad política y económica como ávido lector de esos temas. Decidí afiliarme a Ciudadanos, precisamente cuando su barco se hundía, para salvarlo de la quema, porque pensé que era gente clara y sensata la que había quedado. Decidí presentarme al Concello porque somos gente que queremos algo mejor para esta ciudad. Tengo dos hijos y me gustaría que tengan la misma suerte que yo, de poder vivir aquí y trabajar, sin tener que emigrar.

–¿Tan poco les gustaba lo que había como alternativa, para jugársela como candidato?

–No me gustaba nada lo que había. Los principales candidatos son personas que ya estuvieron de alcaldes, que hablan de haber transformado la ciudad, cuando en aquel momento, como Cabezas, todo a su favor, el PP gobernando en Ourense, en la Xunta y en Madrid. Luego se fue, dejó el PXOM de 2003 que fue anulado y se marchó cuando el crak económico. Esos candidatos no son los que merece la ciudad.

– No tienen claro si conseguirán representación, pero lo hace para que no se pierda la voz del partido naranja.

– Porque es un partido necesario. El propio Pepe Araújo, que fue nuestro representante en el Concello en este mandato, dijo en los cuatro años que estuvo con Ciudadanos, antes de volver ahora a las listas del PP, fue cuando más creció y aprendió. Por algo será. Ciudadanos gobernó o cogobernó en muchos municipios, siempre con políticas constructivas. Si conseguimos representación, ayudaremos a dialogar al margen de ideologías. Por ejemplo poner en marcha el PXOM, tan sencillo y no se ponen de acuerdo. Es como si en una empresa está el consejo de administración tirándose piedras para que esa empresa se hunda.

–¿Qué ofrece su candidatura que no ofrezcan otras?

– Queremos una administración ágil y que todo el mundo pueda acceder, en especial los mayores de modo sencillo. Retomar el debate del PXOM, seguro que el de 2013, algo importante para conseguir inversión como para poder mover el suelo industrial. Mejorar los accesos a los cuatro polígonos industriales que hay en el municipio. Somos una ciudad en la que el comercio minorista el turismo son motores y hay que apoyar a ambos. Las termas, la gastronomía, y para ello hay que reabrir esas instalaciones termales. Los funcionarios deben de ser cómplices no enemigos para sacar proyectos adelantes. No se les puede insultar si no que hay que consultarlo y pedir siempre su opinión. Son los que saben.

–Los pactos son inevitables.

–Haremos lo necesario por el bien de Ourense, pero no pactar con gente cuyo futuro judicial no conocemos Los principales candidatos tienen un pasado un tanto oscuro.

–¿Solo no pactarían con Jácome, si consiguen ese difícil escaño, o con ninguno?

– No pactaríamos con ninguno. Solo habría acuerdos puntuales por el bien de la ciudad.