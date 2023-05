Este curso académico, en el campus de Ourense, se puso en marcha el programa universitario para el empleo y la vida autónoma. Seis personas con diversidad intelectual cursan desde noviembre y hasta junio este título propio de la Universidad de Vigo que tiene como objetivo ofertar a su alumnado competencias que mejoren su autonomía, formación académica y preparación laboral como ciudadanas activos. Tras varios meses de formación, principalmente, en las aulas de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, las y los estudiantes están completando su formación con visitas a entidades del entorno, como las empresas Unvi, Aceites Abril y el balneario de Laias. El título, que se inserta dentro de la oferta de la Escuela abierta de formación permanente, con el apoyo de la Vicerreitoría de Bienestar, Equidad y Diversidad de la UVigo, está financiado por la Fundación ONCE y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En el campus de Ourense se celebra con la colaboración de la asociación Down Ourense, entidad especializada en la atención a personas con Síndrome de Down y diversidad intelectual. La matrícula para el alumnado está subvencionada en su totalidad. Para presentarse las y los estudiantes tuvieron que cumplir una serie de requisitos: de edad, capacidades y estudios. En este segundo cuatrimestre, desde finales de enero y hasta finales de mayo, se combina la enseñanza de las materias troncales con las materias específicas, en las que participa profesorado de la UVigo, que acerca contenidos propios de sus materias y que se complementan con experiencias prácticas en el entorno. Entre estas experiencias prácticas estuvieron en las últimas semanas visitas a empresas como Unvi, Aceites Abril y el balneario de Laias, entre otros, en las que estuvieron acompañados por las profesoras de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo Elena Rivo, también vicerrectora del campus de Ourense, y Mónica Villanueva, también directora de área de este campus.