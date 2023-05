La Plataforma de Voluntarios y Familiares pola Defensa do Asilo do Carballiño denuncia que cuando aparece en la calle un indigente, sin vivienda, ni recursos y enfermo, como sucedió el pasado sábado, “descubres que el Concello no dispone de un protocolo de emergencia para solventar el problema”. Y fue gracias a la intervención de esta plataforma con la colaboración de Cáritas, que esta persona pudo dormir en una hostal de la villa hasta este lunes.

Pero tampoco la Policía Local tiene recursos y competencias, y los Servicios Sociales estuvieron cerrados el lunes por la celebración de Santa Rita, y tras contactar con el alcalde por teléfono, se acordó que el Concello pagara dos días más en un hotel. Según funcionarios municipales este tipo de casos son frecuentes, y antes se resolvía en el Asilo que acogía a esta gente sin ningún papeleo inicial hasta buscar una solución permanente, pero “ahora se confirma que ya no cumple el fin benéfico de acoger a los ancianos desamparados de O Carballiño”, dice la plataforma. Y con la finalidad de recuperar eso, solicita al Protectorado de Fundacións de la Consellería de Política Social los informes económicos de los dos últimos años que preceptivamente le debe enviar el Patronato del Asilo, para saber el destino de los recursos que genera su patrimonio y cómo se administran. Apuntan que el presupuesto de emergencia del Concello de O Carballiño equivale a 0,11 céntimos de euros por habitante para suplir la beneficencia que ejercían las monjas de Hermanitas de los Ancianos Desamparados antes de su cese en 2020, y señalan que esa persona desamparada continúa en un hostal con cargo a dinero público de los carballiñeses, y solo, lo que “demuestra que no hay beneficencia ni asilo”.