Más de 150 enfermeras sufrieron algún tipo de agresión en Ourense en el 2022

Las instalaciones del Colegio Oficial de Enfermería de Ourense acogieron ayer la jornada “La violencia en nuestra sociedad a debate”. Una iniciativa que se recoge dentro del plan de prevención que está llevando a cabo esta organización ante el considerable aumento de agresiones físicas y, sobre todo, verbales hacia enfermeras y el resto del personal sanitario. “Los datos son muy crudos, en el año 2022 en España hubo 1.697 denuncias de profesionales. Estos datos nos arrojan que, proporcionalmente, en Ourense ha habido en torno a 150 y 170. Quizás no sea de las ciudades con más denuncias porque el perfil de pueblo platoniano en el que todo el mundo se conoce condiciona mucho, pero hay que frenar igualmente la situación”, reconoció José David Vázquez Bóveda, secretario del Colegio.

Con esta jornada, trataron de guiar a las enfermeras y concienciar al resto de la sociedad para que actúe de forma correcta. Para ello, durante las diferentes charlas se explicó qué es una agresión y cuáles son los caminos a seguir para solventar el problema. “Queremos disminuir su culpabilidad, aumentar su protección y hacerles ver que no están solas en esto, sino que el colegio las puede ayudar a nivel psicológico, económico y judicial”, destacó David. Otra de las medidas que han llevado a cabo es la puesta en marcha de un observatorio provincial de violencia contra las enfermeras.

Por su parte, la presidenta de la organización colegial de enfermería de Ourense, Ascensión Pérez, mostró su “preocupación ante el aumento de la violencia de todo tipo en la sociedad” y su “prioridad en poner freno a esta lacra que afecta de pleno a las enfermeras y al resto del personal sanitario”. Mientras que la directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria, Pilar Fernández, lamentó que “sean las frustración las que paguen la frustración de los ciudadanos a través de ataques en forma de amenazas, ataques o insultos” y reivindicó que “hay que empoderar el papel de los sanitarios en la sociedad”. Además, ambas les recordaron y aconsejaron que deben denunciar cualquier tipo de inconveniente.

El análisis de las agresiones

A la jornada también se desplazaron expertos de otras comunidades como la catedrática de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, María Inés López-Ibor; la doctora y profesora de enfermería de la Universidad de Oviedo, Pilar Mosteiro; el director de Enfermería del Hospital Niño de Jesús de Madrid, Ignacio Garbisu; o la directora de Red Talento Consultoras, Laura Seara Sobrado.

De forma generalizada María Inés destacó que las agresiones al sector sanitario de España crecieron dos puntos en comparación con el año 2020, tal y como recogen los datos de Ministerio de Sanidad. También concretó que “el 77% de las víctimas son mujeres y el 59% de los agresores hombres, que el 40% de las agresiones ocurren en consulta, aunque los puntos de admisión ocupan el segundo lugar y que la atención primaria es la más damnificada”. Con respecto a su especialidad quiso dejar muy claro que “menos del 10% de la violencia la hacen los enfermos mentales. Ellos no son más agresivos que el resto de la población. Por lo tanto, la maldad existe”.

Por supuesto, también hubo charlas y mesas de debate sobre la violencia familiar y de entornos digitales, la trata, los abusos sexuales a menores y el maltrato a ancianos y personas con discapacidad.

La violencia a través de reseñas anónimas en hospitales y centros de salud también se dispara

La Guardia Civil de Ourense participó también ayer en la jornada “La violencia en nuestra sociedad a debate” impulsada por el Colegio Oficial de Enfermería. Durante su intervención, este cuerpo de seguridad se encargó de hablar sobre las agresiones en entornos digitales. Una práctica cada vez más común, que, a su vez, se ha extendido al sector sanitario. “Hay muchas reseñas de usuarios anónimos sobre los diferentes centros de salud de la ciudad y el hospital en las que se emplea la violencia verbal hacia los profesionales”, explicó el Guardia Civil, Roberto Valente. Y criticó que “hayamos pasado de aplaudir a los sanitario durante el confinamiento a generar descontento y agresiones”. Para tratar de poner freno a este descontrol y ayudar a las enfermeras, durante su intervención, Roberto explicó cómo funcionan los mecanismos de privacidad para reportar los mensajes violentos y cómo presentar una denuncia y una vía penal.

La Policía Nacional de Ourense también estuvo presente para hablar de violencia familiar y sexual. Con respecto a este asunto, el inspector Carlos Vázquez destacó la existencia de un convenio firmado por los médicos forenses, la gerencia del CHUO, los representantes de los profesionales sanitarios y su propio cuerpo de policía en el que se incluye un protocolo de actuación que “está dando unos resultados que superan las expectativas “. Pues les permite llevar a cabo “una asistencia inmediata a las víctimas, su protección y una buena instrucción y persecución del delito”.

Bullying durante las prácticas clínicas

Ante el creciente número de casos de violencia hacia las enfermeras, la Universidad de Enfermería de Ourense ya trabaja con el alumnado la situación para que sea consciente de que hay ciertas formas que los pacientes o familiares utilizan a la hora de dirigirse al personal que no son las correctas. Una situación a la que se pueden enfrentar durante sus prácticas clínicas. “Para el próximo curso vamos a seguir trabajando este tema y también vamos a hacer charlas en las que expertos de la Guardia Civil o la Policía Nacional les expliquen qué son las agresiones y qué diferentes tipos existen para que sepan identificarlas”, indicó Milagros Fernández, la directora de la escuela universitaria.

A la hora de responder sobre el número de casos de violencia que ha registrado por parte de sus alumnas confesó que “afortunadamente no hemos tenido demasiados problemas”. Sin embargo, cree que no es porque no los haya, sino porque no los transmiten. Aunque siempre les recuerda que el centro es su punto de referencia y que cualquier situación difícil que surja la universidad se va a hacer cargo. Por eso, están igualmente preocupadas por este asunto. “No están sensibilizados de lo que realmente es una agresión, tienen muchos comportamientos como algo normalizado aunque no lo sean. A veces, a la gente joven le cuesta incluso más saber cuáles son las prácticas que no se pueden consentir”, resaltó Milagros. En su intervención también describió la violencia de las enfermeras como un “tema candente que necesita una mayor concienciación, no solo de las profesionales, sino también de la sociedad” y recordó “la importancia de ser capaces de denunciar, bien a nivel policial o dirigiéndose a la directiva de los centros”.