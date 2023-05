Rueda invita a su militancia a “no dividir el voto” y devolver el “sentidiño” a la ciudad

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, hizo un llamamiento ayer a la militancia de Ourense para que “unan sus votos”, en este caso a favor del PP. Alertó de que “la división solo crea confusión” y “beneficia a los que buscan un río revuelto” por lo que “solo vale luego para sentirnos avergonzados”. “Hay mucho ruido, pero solo dos opciones posibles”, señaló Rueda, quien realizó ayer estas declaraciones durante el acto central de campaña en Ourense, celebrado en el pabellón de Os Remedios, en el que arropó al candidato del PP a la Alcaldía de As Burgas, Manuel Cabezas.

Alfonso Rueda realizaba así esta velada llamada a la militancia y simpatizantes del PP, en medio de unas encuestas que no dan mayorías en Ourense, para que voten al Partido Popular y no a otras formaciones. El objetivo es evitar posibles pactos tan difíciles y fallidos como el que se vivió en Ourense en este mandato entre el PP y DO, el partido de Jácome.

En este mitin central participó también el presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, quien, en un exaltado discurso de adhesión a Cabezas con el que despejó los rumores de crisis entre ambos, lo calificó como “el mejor alcalde que tuvo la ciudad” y ”el único que nos permitirá volver a abrir las puertas a Ourense “con cabeza”.

Saludo telemático de Feijóo

Por su parte, el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, no se dejó ver en esta ocasión por Ourense, pero sí habló ayer para la militancia a través de un vídeo en el que elogió la capacidad de gestión de Cabezas, con el que ya trabajó en 2003. “Espero poder volver a hacerlo, él como alcalde de Ourense y yo como presidente del Gobierno si la ciudadanía lo decide”, subrayó.

La militancia ovacionó a Feijóo pese a que su presencia fue telemática, y se puso de pie también momentos antes para recibir a Alfonso Rueda que fue contundente en su elogio al candidato. “La educación frente a la provocación”, dijo de Cabezas, al tiempo que lo destacó por la “gestión” de sus tres mayorías frente “a la farándula” y “el espectáculo”.

El PP mantuvo su táctica habitual en esta campaña de no nombra al actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, motivo de discusión incluso en algún momento entre Baltar Cabezas sobre la oportunidad o no de pactar de nuevo con él si no hay mayoría. Pero el “innombrable” estuvo presente en todo el discurro. De hecho Manuel Cabezas metió en mismo saco de sus críticas a Pedro Sánchez y al alcalde de Ourense al calificarlos como “los peores” gobernantes. Además, definió a su candidatura por Ourense como la de la “gente decente” e incidió en que el 28-M “hay que votar contra la indecencia” para acabar con la “inmoralidad, saqueo y expolio”, dijo, que gobierna el Concello.