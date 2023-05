Xunqueira de Espadanedo no da tregua a las velutinas

Xunqueira de Espadanedo le tiene la guerra declarada a las velutinas. El alcalde, Carlos Gómez, no escatima en ponerle trampas y regalárselas a los vecinos para controlar esta plaga. De hecho, señala que solo él ya capturó alrededor de 300 reinas en un solo mes, (las trampas las repone cada 15 días). En la primera quincena recogió algo más 120, y en la segunda más de 150, y ello representa otros tantos nidos menos, ya que según los expertos la reina hace un nido primario del que sale uno secundario. Y en estos últimos 15 días ya casi no cayeron reinas en las trampas, por lo que deduce que va por buen camino.

Apunta que en este municipio hay bastantes velutinas y “este invierno vi muchos nidos que quedaron del año pasado y no se ven hasta que cae la hoja”.

En Espadanedo, por el momento, no se han registrado incidentes graves relacionados con la picadura de este insecto, y los nidos se han localizado la mayoría en el monte, en árboles, aislados, por lo que no han afectado a la población.

Gómez empezó hace 4 o 5 años a poner las trampas para atrapar las velutinas reinas, que fue cuando empezaron a llegar a este concello.

Explica que “yo hago las trampas normales, de botellas, y se las reparto a los vecinos, junto con el papelito con los diversos atrayentes para las velutinas”. Apunta que “lo que más usamos es la levadura con azúcar, que es lo más barato y a mí es lo que mejor me funciona”.

No lleva una estadística de las capturas de reinas porque “no me traen los resultados, pero les sigo dando las trampas, las recetas de lo que tienen que hacer, y están respondiendo bastante bien, pero no me dicen lo que atrapa cada uno. Yo sé las que yo agarro en mis trampas”.

En la provincia de Ourense son muchos los concellos que cada inicio de primavera toman medidas para reducir la presencia de esta insecto que no solo puede llegar a causar la muerte de una persona sino que también afecta seriamente al sector de la apicultura al ver atacadas sus colmenas.