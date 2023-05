“Si gobernamos habrá ayuda a la natalidad y eliminaremos la plusvalía”

José Fermín Troncoso (Ourense, 1960) es el candidato de Vox a la Alcaldía de As Burgas. Tras 17 años de cargos sanitarios en el PP, desde la época de Fraga, abandonó las filas populares, “porque fue el Partido Popular el que cambió, no yo y se acercó al centro izquierda”

– Ostentó cargos sanitarios en el PP con Fraga Iribarne y ahora se va de candidato a la Alcaldía con Vox. ¿Usted, como Abascal también ve a una “derechita cobarde” y buscó unas siglas más radicales ?

–Cierto que tuve muchos cargos como delegado de Sanidad, gerente del CHUO durante 17 años, pero el que cambié no fui yo, fue el PP, que está ahora más cerca del centro izquierda. Por eso me siento más identificado con Vox, que defiende la vida desde el nacimiento, a la familia, y que intenta una bajada de impuestos para que, los ciudadanos, tengan el dinero en el bolsillo y no los gobiernos.

–A muchos ciudadanos le preocupan frases acuñadas por Vox, como “no queremos una madre que tenga bigote”, de negación de otros modelos de familia, o la propuesta de exigir el latido fetal antes de abortar. ¿Estas posturas vienen de serie en su programa al ayuntamiento?

–Vox solo es un partido conservador de verdad, que tiene algo muy claro que aparece como Agenda España y deberían leerlo. Vox no es un partido radical ni de extrema derecha, sino el partido de las ideas, del sentido común. Vox no quiere que perdamos las tradiciones de nuestros padres, la filiación occidental que nos ha traído aquí después de 2.000 años, la única civilización en el planeta con respeto absoluto hacia la mujer, igualdad, democracia y libertad. Estamos en contra de la Ley Trans, es cierto, pero no somos radicales ni homófobos; este partido no está ni contra la emigración legal ni contra la homosexualidad.

–En la esfera de lo municipal, ¿sobre qué políticas pivota su programa para la ciudad?

–A diferencia del resto de partidos, Vox hace programas sencillos y se compromete a cumplirlos el pacto con los ciudadanos es sagrado con los ciudadanos. Tenemos 10 puntos y resumo en cuatro. Ayudas para las familias que tengan o adopten un hijo. Favorecer la conciliación familiar con una especie de apoyo o sueldo al cónyuge que deje de trabajar para el cuidado de sus hijos. Desburocratizar el Concello de Ourense, pues ahora es imposible hacer un trámite. Bajar impuesto, y algo casi ilegal que es el impuesto de la plusvalía. Por último eliminar gasto político innecesario de los concellos y eliminación de parte de los asesores que son todos amiguetes de los cargos.

–Algunos dirán que dar incentivos a la natalidad y eliminación de plusvalías puede recordar políticas pretéritas y beneficiar además a las clases más pudientes.

–No tiene que ver, Vox es un partido conservador ya lo dije la plusvalía la eliminamos no nosotros si no la ley. Es anticonstitucional.

–¿A qué se refiere con conservar las tradiciones de nuestros padres?. No olvide que en el franquismo, se imponía una religión, se condenaba el adulterio...

– No nos metemos en la intimidad de las personas, ni en su religión; solo faltaba. Pero me refiero a la filiación occidental. El respeto a la familia, una ciudad amable en la que se cuida a los mayores. No tiene que ver con la la época a la que se refiere

–Las encuestas dan subida a Vox en Ourense, no se sabe aún si representación. ¿Cree que puede haber un trasvase de votos de Jácome a Vox, como se dice?

– Nos parecemos cero a Jácome, pero puede haber población que lo por estar desencantada de la política y vote ahora a Vox, que tien un partido con ideas y discurso más armado

–¿ Pactarían con todos o ponen ustedes cordones sanitarios, como otros partidos con Vox?

– Nosotros no vamos a sentarnos ni con partidos de izquierdas, independentistas ni con políticos sospechosos de corrupción.