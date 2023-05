La D.O. Ribeiro obtuvo un total de siete galardones en el concurso internacional de vinos Concours Mondial de Bruxelles, que tuvo lugar en mayo en Bruselas. La Gran Medalla de Oro fue para Alter 2022, de Priorato de Razamonde.

Las cuatro distinciones de oro han recaído en la cosecha de 2021 de Ramón do casar Nobre, de la bodega homónima, Torre do Olivar Expresión de Adega Pazo do Mar, y los vinos de 2022 Cuñas Davia, de Adega Valdavia, y Gran Alanís, de Bodega Alanís. Y dos medallas de plata para la cosecha 2022 de Viña Costeira, de bodega del mismo nombre, y Gran Campiño de Bodega Alanís.