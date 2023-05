“Para VOU lo principal es el PXOM, agilizar licencias de obra y promover empresas”

La candidata más difícil de localizar en esta campaña ha sido, sin duda, Sonia García, candidata de Vivir Ourense (VOU), partido que ha elegido las redes sociales, sin otro tipo de contacto, ni oficina electoral, como único medio para llegar a sus potenciales votantes. Esta licenciada en Psicología, nacida en 1971 en Ourense, y sin experiencia política, encabeza una candidatura en la que todos sus miembros concurren con el marchamo de “independientes” .

–¿Por qué una persona sin pasado político decide ir a por todas como cabeza de lista al Concello? ¿No es temerario?

–No me da miedo. Lo que me asusta es lo que se está publicando del Concello estos días [los audios]. El presidente de VOU me lo propuso, me habló del programa y este me gustó. Aquí hay libertad. De hecho, estuve hace muchos años militando en el PP y no me convenció. En los partidos generalistas eres como una marioneta y no decides nada. Sabemos que lo tenemos difícil, pero esto es un primer paso para luego seguir, y no hacer como en 2019, cuando al ver que no sacaban representación, dejaron todo.

– De hecho este partido nació con el empresario Jorge Bermello como candidato en 2019 y ahora aparece una lista de gente desconocida y todos independientes. ¿A qué responde esta debacle?

–Somos independientes porque este es un partido democrático. No te preguntan la ideología, hay un respeto a las propuestas de cada uno. Hubo unas diferencias con las personas que se presentaron en 2019 y por eso no han repetido. Básicamente yo estoy aquí porque Ourense se muere, nadie actúa y eso me duele.

–¿Cuáles son los pilares del programa de VOU?

–Es muy sencillo, pero práctico. Lo primero y urgente en Ourense es aprobar el Plan General de Ordenación Municipal. La aprobación de un PXOM tiene que arrancar, firme quien lo firme. Después, el termalismo, pues hasta ahora todo son gastos en propagandas y viajes, pero no hay oferta cuando Ourense podría vivir perfectamente del turismo termal. Después, también será una prioridad agilizar la concesión de licencias, tanto para obras, que no pueden tardar años, como para la apertura de nuevos negocios, fomentando nuevos emprendedores y reduciendo los trámites burocráticos para abrir su negocio.

–Más que proyectos diferenciados, parece que ustedes proponen un modelo más ágil de gestionar el Concello.

–Eso y priorizar.Las rampas mecánicas, por ejemplo, están bien, pero no dan de comer a la gente. La urgencia es reabrir con nuevos proyectos tantos bajos vacíos e incentivar nuevos negocios para generar empleo y riqueza.

–Con gasto cero en campaña electoral, ¿dónde puede saber más el elector sobre qué es VOU y su programa?

–Se puede ver en vivirourense.es, que es nuestra página web. Nosotros no vamos a gastar en campaña ni un euro. Las redes y punto.

–¿Qué le parece el hecho de que haya solo dos candidatas a la Alcaldía de Ourense?

–Es triste y no veo evolución al respecto. Optan por recoger gente de antes cuando hay nuevas generaciones que hay que incorporar, dar oportunidad a otra gente nueva. –¿Cómo es el perfil de su candidatura?

–Gente muy normal, trabajadora y joven, que viene con muchas y buena ideas y que son el futuro. Aquí se habla se compartir ideas y no se preguntan las ideologías.

–¿Cómo ve ahora como ciudadana y candidata lo que se publica del Concello?

–Si realmente es cierto todo lo que se dicen, me preocupa, pero no sé qué habrá de verdad en las encuestas, porque me dan incluso una valoración en algún caso más alta, como alguien más conocida que Jácome. Yo acabo de llegar y no es razonable que sea más popular.